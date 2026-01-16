Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan "Yanlış anlaşılma olmasın" diyerek tekrar açıklama yaptı

Hastanede tedavi altında olan abisi Ufuk Özkan hakkında konuşan Umut Özkan, "Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız." dedi. Oyuncu hakkında ünlü isimlerde uygun donörün bulunması için çağrıda bulunmaya devam ediyor. Bugün ise Umut Özkan, yeni bir açıklama yaparak

UFUK ÖZKAN'IN ABİSİ UMUT ÖZKAN'DAN YENİ BİR AÇIKLAMA

Umut Özkan verdiği röportaj sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir. Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. Sevenlerinin yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzülmemesi adına bu düzeltmeyi paylaşmak istedim. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

UMUT ÖZKAN: ABİM UFUK ÖZKAN'IN DURUMU CİDDİ

Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci" dedi.

Ziyaretlerin ve hijyenin bu aşamada hayati önem taşıdığını belirten Özkan, "Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız." dedi.