Uğur Akkuş'un boşanma açıklamasına Ebru Şallı'dan cevap geldi!

08 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:01

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” diyerek boşanma davası açtığını duyurdu. Bir süre sessizliğini koruyan Ebru Şallı'dan da cevap geldi.

Ebru Şallı'nın 4 yıl önce evlendiği Uğur Akkuş'un yaptığı boşanma açıklamasına gündeme oturdu. Ebru Şallı, Uğur Akkuş'a cevap vererek, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim" dedi.

EBRU ŞALLI'DAN UĞUR AKKUŞ'A CEVAP

Uğur Akkuş'un boşanma açıklamasının ardından paylaşım yapan Ebru şallı, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...'' dedi.

UĞUR AKKUŞ'UN BOŞANMA AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Akkuş, boşanma açıklamasında; "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim Eşim Ebru Şallıdan boşanmak için Beykoz 1. Aile mahkemesine başvurdum ve Avkatım aracılığı ile boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem,beni seven ailem ve tanıyan herkes bişeyler yazıp çizecek konuşacak bunun bildiğim için burdan yazmak istedim boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi "Mutsuz olmamdır"Ben bu ilişkiyi Aşk sevgi evliliği zannetmişim ama meğer her sey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım,artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verirdim. Uğur Akkuş" ifadelerini kullandı.