Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Set ekibi, başarılı oyuncuya sürpriz bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Kutlamaya ait kareler de kısa sürede paylaşıldı. Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Astepe’nin doğum günü fotoğrafı, birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarının da ilgisini çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar dikkat çekti. Birçok oyuncu o kareye “Şok içindeyiz” ifadesini kullandı.

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ EKİBİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemdeki yerini koruyor. Sezonun öne çıkan projelerinden birinde rol alan başarılı oyuncu, dün akşam gerçekleşen doğum günü kutlamasında sergilediği neşeli ve samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988’de İzmit’te dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı olarak devam eden Astepe, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel attı.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Astepe, sahneyle ilk buluşmasını Berkun Oya imzalı “Bayrak” ve “Babamın Cesetleri” ile Sami Berat Marçalı yönetimindeki “Cam Yapraklar” gibi oyunlarla gerçekleştirdi. Televizyon dünyasında ise ilk çıkışını, 2012–2015 yılları arasında yayımlanan Karadayı dizisinde oynadığı Orhan karakteriyle yaptı.

Ardından Analar ve Anneler dizisinde Mustafa rolüyle başrol deneyimi yaşayan oyuncu, 2017’de Rüya dizisinde Alaz Noyan karakterine hayat verdi. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl proje, 2018–2019 yıllarında atv’de yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde üstlendiği Tahir Kaleli karakteri oldu.

Başarılı oyuncu, 2021–2022 yıllarında Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis rolüyle izleyici karşısına çıkarken, 2022’de Hayat Bugün dizisinde Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener karakterini oynadı. Dijital platformlardaki ilk projesini ise BluTV’de yayımlanan İlk ve Son dizisinin 2024 sezonunda Cihan Alaca karakteriyle gerçekleştirdi. Astepe, MF Yapım imzası taşıyan ve NOW için hazırlanan “Çift Kişilik Oda” dizisinde Kaan Tunca karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Çift Kişilik Oda / NOW / Kaan Tunca / 2025

İlk ve Son / BluTV / Cihan Alaca / 2024

Hayat Bugün / Show TV / Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener / 2022

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı / TRT 1 / Hızır Reis / 2021-2022

Sen Anlat Karadeniz / ATV / Tahir Kaleli / 2018-2019

Rüya / Show TV / Alaz Noyan / 2017

Analar ve Anneler / Mustafa / 2015

Karadayı / ATV / Orhan Kara / 2012-2015

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Körfez / Selim / 2017

Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu, Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi (Kısa Filmler)

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bayrak / Berkun Oya

Cam Yapraklar / Sami Berat Marçalı

Babamın Cesetleri

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN ÖDÜLLERİ

2025 Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Dijital Dizi Erkek Oyuncu / İlk ve Son

2025 Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

2018 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Dizi Çifti / İrem Helvacıoğlu ile Sen Anlat Karadeniz