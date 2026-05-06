Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Adil Koçari karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezonun dikkat çeken yapımlarından birinde rol alan başarılı oyuncu dün akşam doğum günü kutlamasında mutlu ve eğlenceli halleriyle gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 10:01

dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ulaş Tuna Astepe, bu kez kutlamasıyla gündeme geldi. Set ekibi, başarılı oyuncuya sürpriz bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Kutlamaya ait kareler de kısa sürede paylaşıldı. Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Astepe’nin doğum günü fotoğrafı, birlikte rol aldığı arkadaşlarının da ilgisini çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar dikkat çekti. Birçok oyuncu o kareye “Şok içindeyiz” ifadesini kullandı.

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ EKİBİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemdeki yerini koruyor. Sezonun öne çıkan projelerinden birinde rol alan başarılı oyuncu, dün akşam gerçekleşen doğum günü kutlamasında sergilediği neşeli ve samimi halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988’de İzmit’te dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı olarak devam eden Astepe, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel attı.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Astepe, sahneyle ilk buluşmasını Berkun Oya imzalı “Bayrak” ve “Babamın Cesetleri” ile Sami Berat Marçalı yönetimindeki “Cam Yapraklar” gibi oyunlarla gerçekleştirdi. Televizyon dünyasında ise ilk çıkışını, 2012–2015 yılları arasında yayımlanan Karadayı dizisinde oynadığı Orhan karakteriyle yaptı.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

Ardından Analar ve Anneler dizisinde Mustafa rolüyle başrol deneyimi yaşayan oyuncu, 2017’de Rüya dizisinde Alaz Noyan karakterine hayat verdi. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl proje, 2018–2019 yıllarında atv’de yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde üstlendiği Tahir Kaleli karakteri oldu.

Başarılı oyuncu, 2021–2022 yıllarında Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Hızır Reis rolüyle izleyici karşısına çıkarken, 2022’de Hayat Bugün dizisinde Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener karakterini oynadı. Dijital platformlardaki ilk projesini ise BluTV’de yayımlanan İlk ve Son dizisinin 2024 sezonunda Cihan Alaca karakteriyle gerçekleştirdi. Astepe, MF Yapım imzası taşıyan ve NOW için hazırlanan “Çift Kişilik Oda” dizisinde Kaan Tunca karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Çift Kişilik Oda / NOW / Kaan Tunca / 2025
İlk ve Son / BluTV / Cihan Alaca / 2024
Hayat Bugün / Show TV / Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener / 2022
Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı / TRT 1 / Hızır Reis / 2021-2022
Sen Anlat Karadeniz / ATV / Tahir Kaleli / 2018-2019
Rüya / Show TV / Alaz Noyan / 2017
Analar ve Anneler / Mustafa / 2015
Karadayı / ATV / Orhan Kara / 2012-2015

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz ekibiyle doğum gününü kutladı! Beğeniler peş peşe geldi

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Körfez / Selim / 2017
Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu, Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi (Kısa Filmler)

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bayrak / Berkun Oya
Cam Yapraklar / Sami Berat Marçalı
Babamın Cesetleri

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN ÖDÜLLERİ

2025 Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Dijital Erkek Oyuncu / İlk ve Son
2025 Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri / Yılın En İyi Erkek Oyuncusu
2018 Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Dizi Çifti / İrem Helvacıoğlu ile Sen Anlat Karadeniz

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar sosyal medyayı salladı! AVM videosu krize dönüştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı
ETİKETLER
#doğum günü
#oyuncu
#dizi
#Doğum Günü Kutlaması
#Ulaş Tuna Astepe
#Taşacak Bu Deniz
#Taş Kaçak Bu Deniz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.