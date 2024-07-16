Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar küplere bindi! "Ayaklarıma kapanıp yalvaracaksın"

16 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:28

Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek, olayı yargıya taşıyacağını belirtti. Uzun bir yazı paylaşan Çınar, "Seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil.” dedi.

SEDA ÇINAR İSYAN ETTİ: AYAKLARIMA ÇÖKMEZSEN ADIM SEDA DEĞİL"

Sosyal medyadan tacize uğradığını belirten Seda Çınar, isyan etti. Artık olayın kızlarına kadar geldiğini belirten Seda Çınar, "Bir süredir instagram üzerinden taciz ediliyorum. Bu tacizi dozu arttı ve konuya çocuklarım da dahil edildi. Her gün 10 tane hesap açıyor, engelliyorum tekrar açıp tacizlere devam ediyor. Yapan kişinin yazdıklarından dolayı uzun süre ciddiye almadım çünkü akli dengesi belli ki yerinde değil ama taciz boyutu çocuklarıma uzandığı için konuyu artık yargıya taşımaya karar verdim. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil.” dedi.