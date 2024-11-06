Ünlü Youtuber Orry 23 kilo verdi: Tek bir gıdayı hayatından çıkararak başardı

06 Kasım 2024 07:26 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 07:36

Ünlü YouTuber Orry, 23 kilo vererek muhteşem bir değişime imza attı. Genç fenomen bu süreçte sadece tek bir şeyi hayatından tamamen çıkardığını ifade etti. İşte hızlı kilo vermenin formülü.

Orry lakabıyla bilinen Hint sosyal medya​ fenomeni Orhan Awatramani, son dönemde verdiği kilolarla gündeme oturdu. Yaptığı sağlıklı beslenme diyetiyle kısa süre içinde 23 kilo veren genç Youtuber, başarısının sırrını açıkladı

"ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKARDI"

Yakın zamanda katıldığı Arhaan Khan'ın Dumb Biryani adlı podcast programında diyetinin detaylarını anlatan Orry, "sıfır şeker diyeti" uyguladığını, şeker tüketimini sıfıra indirgemenin kilo verme​ sürecinde kendisine büyük fayda sağladığını ifade etti. Orry, bu diyetle birlikte sabaha yumurta beyazı omleti ile başladığını belirtirken gün boyunca çoğunlukla öğün atladığını ve bazen de günü sadece akşam yemeği ile geçiştirdiğini söyledi.

AÇLIK HİSSİNİ ARTIRIYOR

2-3 kilo daha vermeyi hedeflediğini ifade eden Orry'nin açıklamaları, şekeri hayatından tamamen çıkarmanın ve sağlıklı besin seçimleri yapmanın kilo kaybı üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ispatladı. Nitekim uzmanlara göre, şeker tüketimi kilo alımına yol açan başlıca faktörlerden biri olan şeker, kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açarak insülin seviyesini yükseltiyor. Bu durum yağ depolanmasını teşvik ederken açlık hissini artrıyor.