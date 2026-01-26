Usta sanatçı Seha Okuş hayatını kaybetti

"Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısıyla tanınan Seha Okuş hayatını kaybetti. Seha Okuş'un vefat haberini ise Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş duyurdu.

SEHA OKUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sanatçı Bedia Akartük vefat haberini; "Türk Halk Müziği'nin kıymetli ismi, TRT, İstanbulRadyosu, YurttanSesler sanatçısı Seha Okuş 'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Halk Müziği Camiası'na baş sağlığı ve sabır dileriz..." sözleriyle duyurdu.

SEHA OKUŞ KİMDİR?

7 Nisan 1928 doğumlu Seha Okuş, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Türk Müziği Bölümü'nden 1958 yılında mezun oldu. Konservatuvarda ve İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yaptı.