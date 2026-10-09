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Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:02

Uygur kardeşlerin acı günü: Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti. Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Teşvikiye Camisi’nde cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Uygur kardeşlerin acı günü: Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:02

 Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve 'un annesi Necla Uygur, 'da son yolculuğuna uğurlandı.

HABERİN ÖZETİ

Uygur kardeşlerin acı günü: Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Uygur için Teşvikiye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Uygur'un oğulları Ahmet, Süha, Kemal, Behzat ve Süheyl Uygur taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazının ardından Necla Uygur, Feriköy'deki aile kabristanında toprağa verildi.
Müjdat Gezen, Necla Uygur ile yeni bir oyun için sözleştiklerini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Uygur için Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sinema, tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Törende taziyeleri Uygur'un oğulları Ahmet, Süha, Kemal, Behzat ve kabul etti.

Uygur kardeşlerin acı günü: Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı

MÜJDAT GEZEN: "YENİ BİR OYUN İÇİN SÖZLEŞMİŞTİK, SÖZÜNÜ TUTMADI"

AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Nur Sürer, Uygur'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok güzel bir insanı, oyuncuyu kaybettik. Necla Uygur çok kibar ve narin bir insandı. Arkasından güzel bir miras bıraktı. Yetiştirdiği altı evlat da bunun en büyük örneğidir. Çok üzgünüm." dedi.

Oyuncu İskender Bağcılar da Necla Uygur'un Türk tiyatrosu için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Gerçekten kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Nejat abi, onun yetiştirdiği önemli oyuncular ve Necla Hanım tiyatromuzun önemli isimlerindendi. Onlar, yerleri kolay kolay dolmayacak bu isimler. Necla Uygur da onlardan birisidir. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Müjdat Gezen ise "O, Nejat abimin bize yadigarıydı. Onunla yeni bir oyun için sözleşmiştik. Sözünü tutmadı." şeklinde konuştu.

Uygur kardeşlerin acı günü: Necla Uygur son yolculuğuna uğurlandı

 "MAALESEF BÖYLE GÜZEL OYUNCULAR ARTIK YOK"

Oyuncu Zafer Algöz, Uygur'un kıymetli bir sanatçı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"O, Nejat Uygur'un hem hayat hem de sahne arkadaşıydı. Bir keresinde, 'Benim ömrüm tiyatro turnelerinde ve sahnede geçti. Ben de çocuklarımı orada büyüttüm.' demişti. Ne yazık ki onunla beraber oynayamadık. Maalesef böyle güzel oyuncular artık yok. Hepsi birer birer aramızdan ayrılıyorlar. Allah Necla Uygur'a da rahmet eylesin, Nejat ağabeyin yanına gitti. Sevenlerinin başı sağolsun."

Oyuncu Bekir Aksoy ise Uygur ailesinin Türk tiyatrosunun önemli bir geleneğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu gelenek Nejat abiyle, başladı Necla ablayla devam etti, oğullarıyla da sürecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir değeri kaybettik. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Uygur'un naaşı Feriköy'deki aile kabristanında toprağa verildi.

 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Süheyl Uygur
#Behzat Uygur
#Nejat Uygur
#Necla Uygur
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