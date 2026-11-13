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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:52

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Uzak Şehir dizisinde oynadığı 'Alya' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı. Dizi sektöründeki reklam ve ekonomik kriz tüm hızıyla devam ederken, ünlü oyuncunun servet değerindeki rakamlarla ekran karşısına geçmesi herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinden bölüm başına ne kadar alıyor? Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi? İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:52

ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi 'de '' rolüyle büyük ilgi gören , bu kez kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Bölüm başına aldığı kazanç ortaya çıkan ünlü oyuncu, servet değerindeki ücretiyle gündem oldu. Başarılı oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla zaman zaman adından söz ettiren Sinem Ünsal, bu kez dudak uçuklatan kazancıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun aylık kazancına ilişkin iddialar sosyal medyada ve magazin gündeminde tüm hızıyla yayılırken, dizi sektöründeki reklam krizinin Uzak Şehir dizisini etkileyip etkilemediği merak edildi. Peki, Sinem Ünsal, Uzak Şehir dizisinden bölüm başına ne kadar alıyor? Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi? Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir dizisinden kazandığı ücret hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret...

UZAK ŞEHİR'İN ALYA'SI SİNEM ÜNSAL'IN BÖLÜM BAŞINA ALDIĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 'Alya' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Ünsal, bu kez kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı ve güzel oyuncunun bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı. Kariyeri ve özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Ünsal, şimdilerde bölüm başına aldığı ücretle adından söz ettirdi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Son yılların en fazla reyting alan projeleri arasında yer alan Uzak Şehir dizisindeki 'Alya' rolüyle popülerliğini artıran Sinem Ünsal'ın, projeden bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı. Ünsal'ın aylık kazancına ilişkin ortaya atılan iddialar ise dikkatlerden kaçmadı. Sergilediği başarılı performansla şimdilerde sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Ünsal, bölüm başına aldığı iddia edilen rakamla herkesi şaşkına çevirdi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Ortaya atılan iddialara göre; Uzak Şehir dizisinde 'Cihan Albora' karakterini oynayan bölüm  başına 1,5 milyon TL kazanırken, Sinem Ünsal'ın ise bölüm başına 1 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Kariyerinin yanı sıra güzelliği, özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu, bölüm başına aldığı ücretle dudak uçuklattı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Alya karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan genç ve güzel oyuncunun, haftalık izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisinde bölüm başına aldığı iddia edilen 1 milyon TL'lik ücret, oyuncunun aylık kazancını da gözler önüne serdi. Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı ücret üzerinden hesaplandığında aylık gelirinin 4 milyon TL olduğu öne sürüldü. Ünsal'ın ayda 4 bölüm şeklinde yayınlanan diziden 4 milyon TL kazandığı tahmin edildi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

DİZİ SEKTÖRÜNDEKİ REKLAM KRİZİ UZAK ŞEHİR'İ ETKİLEMEDİ Mİ?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adeta reyting rekorlarına imza atan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezonuyla da seyirci tarafından izlenmeye devam ediyor. Reyting rakamları ilk 2 sezon kadar güçlü olmasa da başarısını tüm hızıyla devam ettiren Uzak Şehir'de başrol oyuncuların bölüm başına aldıkları ücret dudak uçuklatıyor.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinde oyuncuların bölüm başına aldıkları servet değerindeki ücretler gündemdeyken, projenin reklam krizinden etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. Son günlerde düşük reklam gelirlerinden dolayı yapım şirketleri ve kanallar dizilerin yeni bölümlerini erteliyor. Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve reklam gelirlerindeki düşüş, birçok yapımın geleceğini de tehdit etmeye başlıyor.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Yeni sezonda birbirinden başarılı birçok dizi pe peşe final kararı alırken, yayında olan dizilerin yeni bölüm tarihleri de erteleniyor. Televizyon dünyasında ekim ayının son 30 yılın en düşük  reklam gelirinin toplandığı ay olduğu öğrenilmişti. Dizilerin geleceği ve televizyon kanalları adına endişe veren bu durum sonrası kanallar ve yapım şirketleri dizilerin yeni bölümlerini ertelemeye başlamıştı. Her saat başı 12 dakika olarak yayınlanana reklam kuşaklarının sadece yüzde 60’ı dolduğu için artık kanallar reklam artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın bölüm başına aldığı servet değerindeki ücret gündem oldu! Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?

Dizi sektöründeki reklam krizi tüm hızıyla etkisini sürdürürken Uzak Şehir dizisinin bu krizden etkilenip etkilenmediği de gündem oldu. Reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren dizide başrol oyuncuların bölüm başına aldığı iddia edilen yüklü miktardaki ücretler, "Dizi sektöründe reklam krizi Uzak Şehir'i etkilemedi mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

 

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