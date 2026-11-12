Uzak Şehir dizisinde bomba aşk iddiası! Gonca Cilasun ve Barış Yalçın sevgili mi?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu kez aşk dedikodusuyla adından söz ettirdi. Yeni sezonda yenilenen hikayesi ve yepyeni güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisinin setinde bomba bir aşk yaşandığı iddia edildi. Dizide 'Sadakat Albora' ve 'Erol Taşkın' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın sevgili olduğu ortaya atıldı. Setteki samimi halleri ve yakınlıklarıyla dikkatleri üzerine çeken ikilinin arasında bir gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilen ikilinin sosyal medya paylaşımları ise her şeyi ele verdi. Peki, Gonca Cilasun ve Barış Yalçın sevgili mi? Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın sevgili olup olmadığını sizin için araştırdık. İşte Uzak Şehir dizisindeki bomba aşk iddiasının arkasındaki gerçekler...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE BOMBA AŞK İDDİASI!

Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Uzak Şehir dizisi 3. sezona tüm hızıyla devam ederken, projede bomba bir aşk dedikodusu ortaya atıldı. Daha öncede birçok kez aşk dedikodularıyla gündeme gelen fenomen dizide bu kez yeni bir aşka yelken açıldığı öne sürüldü. Yeni sezonda birbirinden başarılı dizilerle reyting mücadelesi veren fenomen dizide çeşitli aşk iddiaları zaten gündemdeydi.

Geçtiğimiz sezon Alper Çankaya ve Yaren Güldiken ile Atakan Özkaya ve Dilin Döğer ikililerinin aşk dedikoduları da bir hayli konuşulmuştu. Yayınlanan ilk 2 sezonuyla adeta reyting rekorlarına imza atan dizinin yeni sezonunda bomba bir aşk iddiası daha gündeme geldi. Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin setinde yeni bir aşk dedikodusu yayıldı.

Seyirciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde 'Sadakat Albora' ve 'Erol Taşkın' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın sevgili olduğu ortaya atıldı. Son bölümleri heyecan dolu sahnelere tanıklık eden dizi, bu kez başarısıyla değil setteki aşk dedikodularıyla gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada iki başarılı oyuncunun sevgili olduklarıyla ilgili çeşitli yorumlar dile getirildi.

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen projelerinden biri olan Uzak Şehir'de başarılı oyunculuklarıyla tanınan Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Aşk dedikodularıyla gündemde yerini alan oyuncuların ilişkilerinin detayları ise dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği dizide oyuncular arasında aşk iddiaları gündemdeki yerini aldı.

GONCA CİLASUN VE BARIŞ YALÇIN SEVGİLİ Mİ?

Uzak Şehir dizisinin sevilen karakterleri arasında yer alan 'Sadakat Albora' ve 'Erol Taşkın' rollerini üstlenen başarılı oyuncular Gonca Cilasun ve Barış Yalçın hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Fenomen dizinin sıkı takipçileri ise Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın gerçekten sevgili olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

Gonca Cilasun ve Barış Yalçın'ın gerçek hayatta sevgili olduklarına dair iddialar resmi olarak doğrulanmadı. İki başarılı oyuncu arasındaki bu söylentiler, sosyal medyada ve çeşitli magazin sayfalarında hızla yayıldı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtıkları haberleri sonrası 'bomba aşk iddiası' başlığıyla içerikler paylaşılmaya başlandı. İkilinin ilişkisini kanıtlayan herhangi bir fotoğraf ya da açıklama olmasa da ünlü oyuncular paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi.

Daha önce yaptığı röportajlarda iki evlilik geçirdiğini ve bu evliliklerin sona erdiğini belirten Gonca Cilasun, manzara fotoğrafına "Kalbim şurada kaldı" notu ve beyaz kalp ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Yalçın ise Cilasun'un bu paylaşımının altına "Kalır tabi" sözleriyle kırmızı kalp ekleyerek karşılık verdi. İkilinin sosyal medyadaki bu paylaşımları aşk dedikodularını beraberinde getirdi.

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden başarılı oyuncu Gonca Cilasun, bir dönem hayatında biri olmadığını ifade etmişti. Diğer yandan Barış Yalçın'ın ise bilinen bir evliliği ya da doğrulanmış bir ilişkisine rastlanmadı. Set arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen iki oyuncu bomba dedikodularla dikkatleri üzerine çekti. Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora rolünü üstlenen Gonca Cilasun ve Erol Taşkın rolüyle izleyici karşısına çıkan Barış Yalçın cephesinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama henüz gelmedi.