Velayet davasında emsal karar! Deniz Uğur, Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek
Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandıktan sonra Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi. Deniz Uğur’un ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar’a açtığı velayet davada karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için nafaka ödemesine karar verdi.
Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden velayet davasında sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi
DENİZ UĞUR, REHA MUHTAR'A NAFAKA ÖDEYECEK
2010 yılında boşanan Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında uzun süredir devam eden velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, bu velayet davasında çocukların çıkarlarını gözetmek adına örnek bir karara imza atarak, anne ve babadan ebeveynlik raporu sunmalarını istedi. Deniz Uğur, bu raporu başından beri talep ettiğini belirterek, "Adli Tıp, ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." açıklamasını yaptı.
Mahkeme, oğulları Poyraz'ın velayeti Reha Muhtar'da olmasından dolayı, Deniz Uğur'un 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.