Velayet davasında emsal karar! Deniz Uğur, Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek

06 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:10

Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden velayet davasında sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi

DENİZ UĞUR, REHA MUHTAR'A NAFAKA ÖDEYECEK

2010 yılında boşanan Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında uzun süredir devam eden velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, bu velayet davasında çocukların çıkarlarını gözetmek adına örnek bir karara imza atarak, anne ve babadan ebeveynlik raporu sunmalarını istedi. Deniz Uğur, bu raporu başından beri talep ettiğini belirterek, "Adli Tıp, ciddi bir bilim dalıdır ve bu uzmanlar, 90'lı yılların TV seyircisi gibi kandırılamaz." açıklamasını yaptı.

Mahkeme, oğulları Poyraz'ın velayeti Reha Muhtar'da olmasından dolayı, Deniz Uğur'un 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.