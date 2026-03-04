Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle başrol oynayan Akın Akınözü, yaklaşık 8 yıldır ağzına kırmızı et sürmediğini açıkladı. Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncu kaz eti yemek istediğini açıkladı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 08:29

Veliaht dizisinin başrol oyuncusu , hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Uzun yıllardır tüketmediğini söyleyen Akın Akınözü, kaz etini denemek istediğini itiraf etti. Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

VELİAHT DİZİSİNİN BAŞROLÜ AKIN AKINÖZÜ "8 YILDIR AĞZIMA SÜRMEDİM” DEDİ!

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Velihat’ta ‘Timur’ karakteriyle ekranlara gelen Akın Akınözü, açıklamalarıyla sevenlerini şaşkına çevirdi. Son zamanlarda Veliaht dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, uzun bir süredir kırmızı et tüketmediğini açıkladı.

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemde yerini alan Akın Akınözü, kendi yeme kültürüyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yaklaşık 8 yıldır kırmızı et tüketmediğini dile getiren Akınözü, “Neredeyse 8-9 yıldır kırmızı et tüketmiyorum” şeklinde konuştu.

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Veliaht dizisinde ‘Timur Aslan’ karakteriyle gönülleri fetheden Akın Akınözü, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyunculuğu dışında yakışıklılığıyla da oldukça dikkat çeken ünlü oyuncu, son zamanların en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Veliaht dizisinde Serra Arıtürk ile başrol paylaşan Akınözü, başarılı projelerle adını duyurmaya devam ediyor.

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

KARS’IN KAZ LEZZETİ AKIN AKINÖZÜ’NÜ DE BOZDU!

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht dizisinin çekimleri bir süre önce Kars’a taşınmıştı. Çekimleri İstanbul Esenler Otogarı’nda gerçekleşen dizi, mekân değişikliğine gitmiş ve Kars’ta çekimlere başlamıştı.

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Veliaht dizisinin Kars’taki çekimleri devam ediyor. Fenomen dizinin son bölümünde yayınlanan Kars sahneleri ise seyirciden büyük bir ilgi görüyor. Güçlü bir aile draması olarak izleyici karşısına çıkacak olan Veliaht dizisi, Karslı ailesi adında oldukça zengin ve güçlü bir ailenin hikayesini ele alıyor.

Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Veliaht dizisinin başrol yıldızı Akın Akınözü ise Kars’ın muhteşem doğasına ve lezzetlerine şimdiden alıştı. Kars'ta çekimleri devam eden Veliaht dizisinde ‘Timur Aslan’ karakterini oynayan Akın Akınözü, “Neredeyse 8-9 yıldır kırmızı et tüketmedim, gitmeden burada kaz eti denemek istiyorum.” ifadelerine yer verdi. Kars’ın kaz lezzeti uzun yıllardır kırmızı et ağzına sürmeyen Akınözü’nü de bozdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Didem Taslan, Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'na övgü yağdırdı: Çok beğeniyorum
Yılmaz Morgül’den Acun Ilıcalı’ya sitem! “Bayhan’a kayıt cihazı var, bana kalem defter yoktu”
ETİKETLER
#kırmızı et
#akın akınözü
#Kaz Eti
#Veliaht Dizisi
#Timur Karakteri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.