Veliaht dizisinin başrolü Akın Akınözü "8 yıldır ağzıma sürmedim” dedi! Kars lezzeti onu da bozdu

Veliaht dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Uzun yıllardır kırmızı et tüketmediğini söyleyen Akın Akınözü, kaz etini denemek istediğini itiraf etti. Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncu, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Velihat’ta ‘Timur’ karakteriyle ekranlara gelen Akın Akınözü, açıklamalarıyla sevenlerini şaşkına çevirdi. Son zamanlarda Veliaht dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, uzun bir süredir kırmızı et tüketmediğini açıkladı.

Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemde yerini alan Akın Akınözü, kendi yeme kültürüyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yaklaşık 8 yıldır kırmızı et tüketmediğini dile getiren Akınözü, “Neredeyse 8-9 yıldır kırmızı et tüketmiyorum” şeklinde konuştu.

Veliaht dizisinde ‘Timur Aslan’ karakteriyle gönülleri fetheden Akın Akınözü, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyunculuğu dışında yakışıklılığıyla da oldukça dikkat çeken ünlü oyuncu, son zamanların en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Veliaht dizisinde Serra Arıtürk ile başrol paylaşan Akınözü, başarılı projelerle adını duyurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht dizisinin çekimleri bir süre önce Kars’a taşınmıştı. Çekimleri İstanbul Esenler Otogarı’nda gerçekleşen dizi, mekân değişikliğine gitmiş ve Kars’ta çekimlere başlamıştı.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Veliaht dizisinin Kars’taki çekimleri devam ediyor. Fenomen dizinin son bölümünde yayınlanan Kars sahneleri ise seyirciden büyük bir ilgi görüyor. Güçlü bir aile draması olarak izleyici karşısına çıkacak olan Veliaht dizisi, Karslı ailesi adında oldukça zengin ve güçlü bir ailenin hikayesini ele alıyor.

Veliaht dizisinin başrol yıldızı Akın Akınözü ise Kars’ın muhteşem doğasına ve lezzetlerine şimdiden alıştı. Kars'ta çekimleri devam eden Veliaht dizisinde ‘Timur Aslan’ karakterini oynayan Akın Akınözü, “Neredeyse 8-9 yıldır kırmızı et tüketmedim, gitmeden burada kaz eti denemek istiyorum.” ifadelerine yer verdi. Kars’ın kaz lezzeti uzun yıllardır kırmızı et ağzına sürmeyen Akınözü’nü de bozdu.