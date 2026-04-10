Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Veliaht dizisinin yıldızları bir araya geldi! Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede

Geçtiğimiz haftalarda final veren Veliaht dizisinin yıldızları bir araya geldi. Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede buluştu. Başarılı oyunculukları ve samimi partnerlikleriyle tanınan ünlü isimler, keyifli anlarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi oturdu. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 07:45

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht, geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekranlara gelmiş ve reyting mücadelesine veda etmişti. Yayınlandığı döneme damga vuran Veliaht dizisinin başarılı oyuncuları , Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede buluştu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizide partnerlikleriyle övgü yakalayan ünlü isimler, keyifli anlarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi oturdu. Başarılı oyuncuların samimi anları kısa sürede hızla yayıldı. Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede görenleri hayranlıklarını gizleyemedi. İşte Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay’ın müzik performansı…

Final bölümüyle ekranlara veda eden Veliaht dizisinin oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay, bir sahnede buluşarak müzik performansı sergiledi.
Veliaht dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekran macerasına veda etti.
Dizinin oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay, Burak Altay'ın sahnesinde bir araya geldi.
Üç oyuncu, dizide de kullanılan 'Seni Unutmaya Gönlüm Yeter Mi?' ve 'Huzurum Kalmadı' şarkılarını seslendirdi.
Ünlü isimlerin bu samimi anları sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem oldu.
VELİAHT DİZİSİNİN YILDIZLARI BİR ARAYA GELDİ!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Perşembe akşamlarının fenomen dizisi haline gelen proje, geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Veliaht dizisi ekran macerasına veda etmiş ve izleyicisini derin bir hüzne boğmuştu.

Düşük reyting oranlarıyla erken final kararından kaçamayan Veliaht dizisi, geçtiğimiz haftalarda reyting macerasını sonlandırmıştı. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in kaleme aldığı Veliaht dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ve samimi set ortamıyla da büyük ses getirmişti.

Show TV ekranlarının kısa sürede sevilen projelerinden biri olan Veliaht, 26. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Veliaht dizisiyle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncular, projenin finalinden sonra bir araya geldi. Başarılı oyunculukları ve samimi partnerlikleriyle tanınan ünlü isimler, aynı sahnede buluştu.

VELİAHT’IN YILDIZLARI ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL, HAZAL TÜRESAN VE BURAK ALTAY AYNI SAHNEDE!

Şoke eden final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğan Veliaht dizisinin yıldızları Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede buluştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan rol arkadaşları Burak Altay'ın sahnesine konuk oldu. Üç başarılı oyuncu dizide Yahya ve Derya'nın şarkısı ‘Seni Unutmaya Gönlüm Yeter Mi?' ve ‘Huzurum Kalmadı’ şarkılarını seslendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda eden Veliaht dizisinin oyuncuları, önceki akşam Burak Altay’ın sahnesinde bir araya geldi. Dizinin Reyhan’ı Serra Arıtürk, Derya’sı Hazal Türesan ve Yahya’sı Erkan Kolçak Köstendil, Burak Altay’ın şarkılarına eşlik etti.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri de Erkan Kolçak Köstendil, Burak Altay ve Hazal Türesan’ın beraber dizide de kullanılan ‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?’ şarkısını söylediği anlar oldu. Sahnede ayrıca Köstendil ve Altay, Ferdi Tayfur’un sevilen şarkısı ‘Huzurum Kalmadı’yı birlikte seslendirdi.

Başarılı oyunculukları ve samimi partnerlikleriyle tanınan ünlü isimler, keyifli anlarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi oturdu. Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan ve Burak Altay aynı sahnede görenleri hayranlıklarını gizleyemedi.

