Succession dizisinin final yapan Veliaht dizisi kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Kara komedi – drama olarak izleyici karşısına çıkan dünyaca ünlü fenomen dizi Succession’ın uyarlanacağı haberleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla gerçekten Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı merak edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla merak ettiği Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı belli oldu. İşte Succession dizisinin Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağına dair bilinmeyenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti! Projenin gidişatı belli oldu Fenomen dizi Succession'ın Türkiye'de Veliaht dizisi kadrosuyla uyarlanacağı iddiaları gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı. Jesse Armstrong tarafından hayata geçirilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisi, düşük reyting oranları nedeniyle final kararı almıştı. Sosyal medyada Veliaht dizisi ekibinin Succession'ın Türkiye uyarlamasında rol alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama yapmadı ve bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna 'İkinci Akasya Durağı vakası! İşin tuhafı yalan haber yazsam da bazıları inanmıyor' şeklinde yanıt verdi.

SUCCESSİON DİZİSİNİN VELİAHT KADROSUYLA TÜRKİYE’YE UYARLANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Jesse Armstrong tarafından hayata geçirilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Amerikan satirik kara komedi - drama televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, 2018-2023 yılları arasında yayınlanmıştı.

Toplamda 4 sezondan oluşan Succession dizisi tüm dünyada büyük bir ün kazanmış ve ilgiyle takip edilmişti. Yakın zamanda fenomen dizinin geçtiğimiz hafta final yapan Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı haberleri ortaya atılmıştı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturan iddia sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu.

Show TV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Veliaht, düşük reyting oranları nedeniyle final kararı almıştı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen dizi geçtiğimiz hafta son kez ekranlara gelmiş ve final vermişti. Veliaht’ın izleyiciye veda etmesinin ardından sosyal medyada dizi ekibinin tüm dünyada ilgiyle izlenen Succession dizisinin Türkiye uyarlamasında rol alacağı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla merak ettiği Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, söz konusu iddialara cevap verdi. Peki, Succession dizisi Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacak mı?

SUCCESSİON'IN VELİAHT KADROSUYLA TÜRKİYE'YE UYARLANACAĞI YALANLANDI!

Küresel medya ve eğlence şirketi Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesini ve ailenin reisinin sağlığıyla ilgili belirsizliğin ortasında şirketin hakimiyeti için verdikleri mücadeleyi konu alan Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı haberleri Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Birsen Altuntaş’a “Birsen Hanım Veliaht ekibinin Succession dizisinin uyarlamasını çekeceği yalan haber değil mi?” sorusu üzerine gazetecinin cevabı ise şu oldu:

“İkinci Akasya Durağı vakası! İşin tuhafı yalan haber yazsam da bazıları inanmıyor” Succession'ın Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddiasına yalanlama geldi.