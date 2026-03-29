Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti! Projenin gidişatı belli oldu

Tüm dünyada fenomen haline gelen Succession dizisinin geçtiğimiz hafta final yapan Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla merak ettiği Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı belli oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 12:10

Succession dizisinin final yapan Veliaht dizisi kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Kara komedi – drama olarak izleyici karşısına çıkan dünyaca ünlü fenomen dizi Succession’ın uyarlanacağı haberleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla gerçekten Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı merak edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla merak ettiği Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı belli oldu. İşte Succession dizisinin Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağına dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddia edilmişti! Projenin gidişatı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Fenomen dizi Succession'ın Türkiye'de Veliaht dizisi kadrosuyla uyarlanacağı iddiaları gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı.
Jesse Armstrong tarafından hayata geçirilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddia edilmişti.
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisi, düşük reyting oranları nedeniyle final kararı almıştı.
Sosyal medyada Veliaht dizisi ekibinin Succession'ın Türkiye uyarlamasında rol alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş, söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama yapmadı ve bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna 'İkinci Akasya Durağı vakası! İşin tuhafı yalan haber yazsam da bazıları inanmıyor' şeklinde yanıt verdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

SUCCESSİON DİZİSİNİN VELİAHT KADROSUYLA TÜRKİYE’YE UYARLANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Jesse Armstrong tarafından hayata geçirilen Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı iddia edilmişti. Amerikan satirik kara komedi - drama televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, 2018-2023 yılları arasında yayınlanmıştı.

Toplamda 4 sezondan oluşan Succession dizisi tüm dünyada büyük bir ün kazanmış ve ilgiyle takip edilmişti. Yakın zamanda fenomen dizinin geçtiğimiz hafta final yapan Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı haberleri ortaya atılmıştı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturan iddia sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu.

Show TV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Veliaht, düşük reyting oranları nedeniyle final kararı almıştı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen dizi geçtiğimiz hafta son kez ekranlara gelmiş ve final vermişti. Veliaht’ın izleyiciye veda etmesinin ardından sosyal medyada dizi ekibinin tüm dünyada ilgiyle izlenen Succession dizisinin Türkiye uyarlamasında rol alacağı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası projenin gidişatı da merak konusu olmuştu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla merak ettiği Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, söz konusu iddialara cevap verdi. Peki, Succession dizisi Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacak mı?

SUCCESSİON'IN VELİAHT KADROSUYLA TÜRKİYE'YE UYARLANACAĞI YALANLANDI!

Küresel medya ve eğlence şirketi Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesini ve ailenin reisinin sağlığıyla ilgili belirsizliğin ortasında şirketin hakimiyeti için verdikleri mücadeleyi konu alan Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye’ye uyarlanacağı haberleri Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Birsen Altuntaş’a “Birsen Hanım Veliaht ekibinin Succession dizisinin uyarlamasını çekeceği değil mi?” sorusu üzerine gazetecinin cevabı ise şu oldu:

“İkinci Akasya Durağı vakası! İşin tuhafı yalan haber yazsam da bazıları inanmıyor” Succession'ın Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddiasına yalanlama geldi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.