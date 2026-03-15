Veliaht dizisine Ercan Kesal’dan duygusal veda! Bayramdan sonra final bölümü yayınlanacak

Ekranlara geçtiğimiz aylarda gelen Veliaht dizisi, beklenen reytingin altında kalarak, ekranlara veda edecek. Perşembe akşamları ekranlara gelen Veliaht dizisi, oyuncularıyla da oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Öyle ki dizi de yer alan oyuncu Ercan Kesal’dan diziye duygusal veda geldi. Veliaht dizisini bayramdan sonra final bölümüyle ekranlara gelecek.

Show TV’nin yoğun ilgi ile izlenen yapımlarından biri olan Veliaht, izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Çekimlerinin Kars’a alınmasıyla oldukça dikkat çeken Veliaht dizisi, final haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Hikayesiyle ilk etap da oldukça dikkat çekici olan Veliaht, son zamanlarda düşen reytingleriyle ekran macerasını noktalamaya karar verdi. İzleyicinin başlarda yoğun ilgi ile izlenen dizisi, perşembe günleri ekranlara geliyordu.

Perşembe günleri yeni diziler ya da var olan dizilerin reytinglerini geçemeyen Veliaht, 26. Bölümüyle son kez ekranlarda yer alacak. Final bölümü için çekimlerin devam ettiği Veliaht dizisinin Zülfikar Karslı karakterini oynayan Ercan Kesal, dizi için duygusal bir veda gerçekleştirdi.

Bayramdan sonra final bölümüyle ekranlara veda edecek olan Veliaht, izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile takip edilmekte. Çekimleri için Kars’a giden Veliaht dizisi, bayramdan sonra son kez ekranlara gelecek.

Bayram arasına giden dizilerden biri olan Veliaht, yeni bölümüyle oldukça merak edilirken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin sevilen isimlerinden biri olan Ercan Kesal’ın yapmış olduğu duygusal vedası oldukça dikkat çekti.

Dizinin son çekimlerinin yavaş yavaş tamamlandığı bugünlerde Veliaht dizisinin sevilen isimlerinden biri olan Ercan Kesal’ın yapmış olduğu duygusal veda kısa süre de dikkatleri çekerek gündem oldu.

Bayramdan sonra 26. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Veliaht’ın son bölümlerinde izleyicinin nefesini kesen anlar ekranlara geldi. Timur, Faroz’u alt etmek isterken stratejik bir plan yaparken Yahya’nın aldığı karar her şeyi değiştirir.