Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Show TV’nin dizilerinden biri olan Veliaht, final haberleriyle gündem oldu. Veliaht dizisini Kars’ta kurtaramadı, Sezen Aksu’da. Perşembe akşamları ekranlara gelen Veliaht, ekranlara veda ediyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 12:55

Faro ve Gold film imzalı dizi Veliaht, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çekimlerinin Kars’ta olmasıyla dikkatleri üzerine daha çok çeken Veliaht, düşük gelen reytinglerden dolayı ekran yolculuğuna veda ediyor. Öyle ki, son bölümler de ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun yazmış olduğu şarkı bile dizinin final olmasına engel olamadı. Veliaht dizisinin final kararı netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Düşük reytingler nedeniyle "Veliaht" dizisi, Kars'taki çekimlerine ve Sezen Aksu'nun yazdığı şarkıya rağmen 26. bölümde Show TV ekranlarına veda etme kararı aldı.
"Veliaht" dizisi, düşük reytingler sebebiyle final yapma kararı aldı.
Kars'ta yapılan çekimler ve Sezen Aksu'nun dizi için yazdığı "Kar" şarkısı finali engelleyemedi.
Dizi, 26. bölümüyle Show TV ekranlarına veda edecek.
Final bölümü çekimleri Kars'tan sonra İstanbul'da tamamlanacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

VELİAHT DİZİSİNİ KARS DA KURTARAMADI, SEZEN AKSU DA!

ekranlarında yayınlanan Veliaht, yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çekiyordu. Faro ve Gold Film imzalı dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk bölümlerde oldukça sevilerek takip ediliyordu.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Ekran önünde farklı bir anlatımla izleyiciyi kendisine çekmeye çalışan Veliaht, son zamanlarda düşen reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündeme geliyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, reytinglerde beklenen artışı gerçekleştiremeyen dizi için final kararı alındı.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Uzun süredir çekimlerini Kars’ta devam ettiren Veliaht dizisi, final kararı aldı. Üstelik geçtiğimiz bölümde Zafer Karslı’nın (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenerek ‘Kar’ adlı bir şarkı yazmıştı. Ancak diziye yapılan şarkı da dizinin final olmasını engelleyemedi.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

FİNAL KARARI NETLEŞTİ

Veliaht dizisinin akıbeti belli oldu. Uzun süredir final haberleriyle gündemdeki yerlerini alan Veliaht’ın finali kesinleşti. Düşük reytingler nedeniyle Veliaht erken final vererek ekranlara deva ediyor. Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Veliaht, Kars’taki çekimlerinden sonra İstanbul’a gelecek.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Veliaht, dizisi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek ve 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bilindiği gibi geçen haftalarda Zafer Kars’lının (Bora Akkaş) ölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Hatta diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu, geçen haftalarda ‘Kar’ şarkısını dizi için yazmıştı. Ancak Veliaht dizisinin akıbeti belli. Veliaht dizisi 26. bölümüyle Show TV ekranlarına veda edecek. Seven ve hayranlarını üzen haber sonrası Veliaht dizisi 2 bölüm daha ekranlarda yer alacak.

Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Veliaht’ta Zafer’in ölümüyle birlikte Karslıların evlerine adeta bir ateş düşer. Bebek haberini aldıktan sonra Beyazıt’tan boşanan Derya, artık özgürdür. Timur’a gelen iş teklifi, Reyhan’ın geçmişten gelen gizemli adam ve Timur ve Yahya’yın birlikte iş yapması derken Zülfikar Karslı’nın gerçek Veliaht’ı ortaya çıkar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
HBO’da yayınlanacak yeni Harry Potter dizisine 21 yeni oyuncu katıldı! İşte Harry Potter Hogwards öğrencileri!
ETİKETLER
#show tv
#Erken Final
#Veliaht Dizisi
#Kars Çekimleri
#Düşük Reytingler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.