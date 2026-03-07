Veliaht dizisini Kars da kurtaramadı, Sezen Aksu da! Final kararı netleşti

Faro ve Gold film imzalı dizi Veliaht, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çekimlerinin Kars’ta olmasıyla dikkatleri üzerine daha çok çeken Veliaht, düşük gelen reytinglerden dolayı ekran yolculuğuna veda ediyor. Öyle ki, son bölümler de ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun yazmış olduğu şarkı bile dizinin final olmasına engel olamadı. Veliaht dizisinin final kararı netleşti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çekiyordu. Faro ve Gold Film imzalı dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk bölümlerde oldukça sevilerek takip ediliyordu.

Ekran önünde farklı bir anlatımla izleyiciyi kendisine çekmeye çalışan Veliaht, son zamanlarda düşen reytingleri nedeniyle final iddialarıyla gündeme geliyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, reytinglerde beklenen artışı gerçekleştiremeyen dizi için final kararı alındı.

Uzun süredir çekimlerini Kars’ta devam ettiren Veliaht dizisi, final kararı aldı. Üstelik geçtiğimiz bölümde Zafer Karslı’nın (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenerek ‘Kar’ adlı bir şarkı yazmıştı. Ancak diziye yapılan şarkı da dizinin final olmasını engelleyemedi.

Veliaht dizisinin akıbeti belli oldu. Uzun süredir final haberleriyle gündemdeki yerlerini alan Veliaht’ın finali kesinleşti. Düşük reytingler nedeniyle Veliaht erken final vererek ekranlara deva ediyor. Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Veliaht, Kars’taki çekimlerinden sonra İstanbul’a gelecek.

Veliaht, dizisi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek ve 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bilindiği gibi geçen haftalarda Zafer Kars’lının (Bora Akkaş) ölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Hatta diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu, geçen haftalarda ‘Kar’ şarkısını dizi için yazmıştı. Ancak Veliaht dizisinin akıbeti belli. Veliaht dizisi 26. bölümüyle Show TV ekranlarına veda edecek. Seven ve hayranlarını üzen haber sonrası Veliaht dizisi 2 bölüm daha ekranlarda yer alacak.

Veliaht’ta Zafer’in ölümüyle birlikte Karslıların evlerine adeta bir ateş düşer. Bebek haberini aldıktan sonra Beyazıt’tan boşanan Derya, artık özgürdür. Timur’a gelen iş teklifi, Reyhan’ın geçmişten gelen gizemli adam ve Timur ve Yahya’yın birlikte iş yapması derken Zülfikar Karslı’nın gerçek Veliaht’ı ortaya çıkar.