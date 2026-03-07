Menü Kapat
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

NOW TV’de yayınlanan Sahtekarlar dizisi, düşük reytingler nedeniyle final kararı almışlardı. İzleyicisi tarafından merakla beklenen final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı. Peki, Sahtekarlar final bölümü ne zaman? İşte detaylar…

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
11:03
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
11:03

Pazar akşamları ekranlara gelen Sahtekarlar, düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ediyor. ’de yayınlanan Sahtekarlar, bu hafta ekranlara veda etmesi beklenirken final bölümünün ertelendiği öğrenildi. Bu haber sonrası arama motorlarında Sahtekarlar final bölümünün ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sahtekarlar final bölümü ne zaman? İşte detaylar…

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN FİNALİ ERTELENDİ!

NOW TV’nin dizilerinden olan Sahtekarlar, düşük reytingler nedeniyle ekranlara veda ediyor. Onedio’nun haberine göre, bölüm başı maliyetlerinin de yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yaparken Sahtekarlar dizisi de final yapıyor.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

Televizyon ekranlarında yeni sezon hayatı başlarken NOW TV kanalı da yeni sezon için birkaç dizisi için final kararı aldı. Bunlardan biri de Pazar akşamlarının sevilen dizisi Sahtekarlar oldu. Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in oynadığı dizi, 7 Mart Cumartesi final yapacaktı.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

Ancak, sezona iyi başlayan Sahtekarlar dizisi düşük reytingler nedeniyle final olacakken final bölümü ertelendi. NOW TV’nin yayın akışında halen daha yer alan Sahtekarlar, ne zaman final bölümüyle geleceği merak edildi.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

SAHTEKARLAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

NOW TV’nin Pazar akşamları ekrana getirdiği Sahtekarlar dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Pazar günleri izleyiciyi ekran başına toplayan Sahtekarlar, düşük reytingler nedeniyle final kararı almıştı.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

Pazar gününden cumartesi gününe alınarak final bölümüyle ekranlara gelecek olan Sahtekarlar dizisinin finali bir hafta daha ertelendi. Final bölümü bir hafta sonra ekranlara gelecek. NOW TV’nin yayın akışışına göre, Sahtekarlar, 7 Mart’ta değil 14 Mart’ta yayınlanacak.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

Tamı tamına bir hafta daha ileri giden Sahtekarlar dizisinde Ertan ve Asya’nın yollarını ayıran karar, geride bıraktıkları her şeyi tekrardan sorgular. Aralarındaki mesafe nedeniyle Asya’nın boşanma talebi büyümeye başlar ve ikili kapmamış olan tüm defterleri tekrardan açar.

Sahtekarlar dizisinin finali ertelendi! Sahtekarlar final bölümü ne zaman?

İkili onca olaya rağmen birlikte çalışmaya devam eder. Çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıya kaldıklarını anlayınca buldukları izin de peşinden giderler. Sahtekarlar dizisi yeni bölümüyle bir hafta daha ekranlarda yer alacak.

