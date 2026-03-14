Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Yeraltı dizisinde Burak Çelik hangi rolü oynayacak? Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı geliyor?

NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı kadrosuna katılan Burak Çelik’in oynayacağı karakter şimdiden merak konusu oldu. Dizinin sert dünyasında dengeleri değiştirecek bir isim olarak hikâyeye dahil olacağı konuşulan Çelik’in, Bozo ve Haydar Ali ile karşı karşıya gelip gelmeyeceği ise izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Yeraltı dizisinde Burak Çelik hangi rolü oynayacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 17:16

Son dönemin konuşulan projelerinden Yeraltı, sürpriz bir transferle gündeme geldi. Başarılı oyuncu Burak Çelik, dizinin kadrosuna dahil oldu. Yeni bölüm öncesi Çelik’in oynayacağı karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı merak edilirken, kulislerde karakterin dizideki dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Özellikle Bozo ve Haydar Ali ile nasıl bir ilişki kuracağı büyük soru işareti. Yeni karakter dost mu olacak yoksa güçlü ikiliye düşman mı? İzleyiciler bu sorunun cevabını yeni bölümde öğrenmeyi bekliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Burak Çelik hangi rolü oynayacak?

YERALTI DİZİSİNDE BURAK ÇELİK HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

NOW kanalında Çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisine katılan Burak Çelik hangi rolde oynayacak aramaları yapılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun oynayacağı karakter şimdiden izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yapım ekibinden karakterin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başarılı oyuncunun dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikâyeye nasıl dahil olacağı yeni bölüm yayınlandığında netlik kazanacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide dengeleri değiştirecek güçlü bir karakterin hikâyeye gireceği konuşuluyor. İzleyiciler arasında “Yeni karakter, Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Özellikle dizinin sert ve çatışmalı dünyası düşünüldüğünde, Burak Çelik’in oynayacağı karakterin iki güçlü isimle karşı karşıya gelmesi ihtimali sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.

Yeni bölümde hikâyeye dahil olacak karakterin Bozo ve Haydar Ali ile nasıl bir ilişki kuracağı, dost mu yoksa düşman mı olacağı ise dizinin ilerleyen sahnelerinde ortaya çıkacak. İzleyiciler şimdiden bu sürpriz karakterin hikâyeye nasıl bir yön vereceğini merakla bekliyor.

BURAK ÇELİK KİM KAÇ YAŞINDA?

33 yaşında olan Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 yılında dünyaya geldi. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Ünlü oyuncu Burak Çelik, 2024 yılından bu yana Ece Bayrak ile evli ve bir çocuğu var. Oyuncu, 2015 yılına kadar da Ayşenur Özkan ile evli kalmıştır.

Çelik, Karagül dizisinde oynadığı Serdar karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini oynadı. Söz dizisinde ise Selim karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dâhil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra ise, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda dizilerinde rol aldı.

ETİKETLER
#Burak Çelik
#Yeni Karakter
#Haydar Aliyev
#Bozova Devlet Hastanesi
#Yeraltı Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.