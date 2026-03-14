Yeraltı dizisinde Burak Çelik hangi rolü oynayacak? Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı geliyor?

Son dönemin konuşulan projelerinden Yeraltı, sürpriz bir transferle gündeme geldi. Başarılı oyuncu Burak Çelik, dizinin kadrosuna dahil oldu. Yeni bölüm öncesi Çelik’in oynayacağı karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı merak edilirken, kulislerde karakterin dizideki dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Özellikle Bozo ve Haydar Ali ile nasıl bir ilişki kuracağı büyük soru işareti. Yeni karakter dost mu olacak yoksa güçlü ikiliye düşman mı? İzleyiciler bu sorunun cevabını yeni bölümde öğrenmeyi bekliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Burak Çelik hangi rolü oynayacak?

YERALTI DİZİSİNDE BURAK ÇELİK HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

NOW kanalında Çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisine katılan Burak Çelik hangi rolde oynayacak aramaları yapılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun oynayacağı karakter şimdiden izleyiciler arasında merak konusu oldu. Yapım ekibinden karakterin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başarılı oyuncunun dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikâyeye nasıl dahil olacağı yeni bölüm yayınlandığında netlik kazanacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide dengeleri değiştirecek güçlü bir karakterin hikâyeye gireceği konuşuluyor. İzleyiciler arasında “Yeni karakter, Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Özellikle dizinin sert ve çatışmalı dünyası düşünüldüğünde, Burak Çelik’in oynayacağı karakterin iki güçlü isimle karşı karşıya gelmesi ihtimali sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.

Yeni bölümde hikâyeye dahil olacak karakterin Bozo ve Haydar Ali ile nasıl bir ilişki kuracağı, dost mu yoksa düşman mı olacağı ise dizinin ilerleyen sahnelerinde ortaya çıkacak. İzleyiciler şimdiden bu sürpriz karakterin hikâyeye nasıl bir yön vereceğini merakla bekliyor.

BURAK ÇELİK KİM KAÇ YAŞINDA?

33 yaşında olan Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 yılında dünyaya geldi. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Ünlü oyuncu Burak Çelik, 2024 yılından bu yana Ece Bayrak ile evli ve bir çocuğu var. Oyuncu, 2015 yılına kadar da Ayşenur Özkan ile evli kalmıştır.

Çelik, Karagül dizisinde oynadığı Serdar karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. 2016 yılında yayımlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini oynadı. Söz dizisinde ise Selim karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2019 yılında yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dâhil oldu ve 2022 yılında diziden ayrıldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra ise, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda dizilerinde rol aldı.