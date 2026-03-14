Burak Çelik Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil oldu! Başarılı oyuncunun rolü merak ediliyor!

Yeraltı dizisi, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. NOW ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Medyapım imzalı projeye son olarak başarılı oyuncu Burak Çelik katıldı. Önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanacak olan dizide Çelik’in oynayacağı karakterin hikâyeye nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor. Yeraltı dizisine yeni transfer olarak gelen Burak Çelik, dizinin heyecanını daha da artıracağa benziyor. Peki, Burak Çelik Yeraltı dizisinde hangi rolü oynayacak? Haydar Ali ve Bozo’ya düşman mı olacak yoksa dost mu olacak mı?

YERALTI DİZİSİNDE BURAK ÇELİK RÜZGARI

Hudutsuz Sevda, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizileriyle dikkatleri çok fazla üzerine çeken oyuncu Burak Çelik’in yeni adresi belli oldu. Now kanalında Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve her bölümü sosyal medyada geniş yankı bulan Yeraltı dizisi kadrosuna yeni isim ekledi. Sert duruşu ve ağır abi tavrıyla oyunculuğunda dikkat çeken Burak Çelik, Yeraltı dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre "Yeraltı" dizisi son dönemin en çok ses getiren projelerinin başında geliyor. NOW'ın Medyapım imzalı dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak bir flaş transfer daha yapıldı. Burak Çelik ilk bölümden itibaren fenomen olmayı başaran Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

YERALTI 8. BÖLÜMDE BURAK ÇELİK’TE YER ALACAK

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisi ramazan bayramı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanacak olan dizide Burak Çelik'in hayat vereceği karakter merak konusu oldu. Burak Çelik’in oynayacağı karakterin Haydar Ali ve Bozo’nun düşmanı mı yoksa dostu mu olacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

YERALTI 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Now kanalının reyting rekortmeni yapımı Yeraltı dizisi 8. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Yeraltı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları araştırılmaya devam edilirken, seyircinin merakla beklediği cevap geldi.

Yeraltı 8. Bölümü 25 Mart 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00’da Now kanalında izleyicisiyle buluşacak. Heyecan ve aksiyonun yüksek olacağı bölümde Bozo’nun yeni planları farklı gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet olacak.

YERALTI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur. Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?