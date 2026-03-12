NOW TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Yeraltı, geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi, reytinglerde büyük bir başarı yakalamaya devam ediyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni projesi oluyor. Ekran macerasına bomba bir giriş yaparak reyting listelerini alt üst eden Yeraltı dizisinin 8. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 8. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılmaya başlandı. Son bölümüyle nefesleri kesen Yeraltı dizisinin 8. bölümü merak konusu oldu. Peki, Yeraltı 8. bölüm ne zaman? Yeraltı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisinin 8. bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisi 8. bölüm hakkında bilinmeyenler…

YERALTI 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisi NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana kısa sürede hem televizyon izleyicilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına alan fenomen dizi, geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin sıkı takipçileri ise “Yeraltı 8. bölüm ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeraltı dizisi NOW TV ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen dizi, yayın hayatında yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çarşamba akşamlarının yeni iddialı projesi olan Yeraltı, nefes kesen yeni bölümleriyle reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, 8. bölümü merak konusu oldu. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Yeraltı’nın 8. bölümü bayram haftası tatiline girmez ve yayın akışında bir değişiklik olmazsa 18 Mart 2026 Çarşamba günü ekranlarda yerini alacak.

Fakat bayram haftasında diziler ve programlar araya girdiği için projelerin yayın tarihlerinde değişiklikler de yaşanabiliyor. Önümüzdeki hafta bayram haftası olması nedeniyle Yeraltı dizisinin 8. bölümünün 18 Mart 2026 Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

YERALTI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı dizisinin 8. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merakla araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini kazanan fenomen dizinin geçtiğimiz akşam 7. bölümü seyirci karşısına çıktı.

Nefes kesen yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni sezon dizilerine adeta damgasını vuran Yeraltı 8. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz akşam nefesleri kesen bir bölümle seyirci karşısına çıkan Yeraltı’nın 8. bölümünde neler olacağı da merak edilenler arasında yerini aldı.