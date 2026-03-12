Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başarıyor. Reytinglerde kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Yeraltı dizisi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdıran Yeraltı, son bölümüyle adeta nefesleri kesti. Ekran macerasına bomba bir giriş yaparak reyting listelerini alt üst eden Yeraltı dizisinin 7. bölümü merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 7. bölümünün nereden izleneceğini araştırmaya başladı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin 7. bölümünde neler olduğu da merak edildi. Peki, Yeraltı 7. bölüm nereden izlenir? Yeraltı 7. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisinin 7. bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin 7. bölümü hakkında bilinmeyenler…

YERALTI 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı dizisi NOW TV ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle ekranlara gelen dizi, yayın hayatında yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeraltı dizisinin 7. bölümünün nereden izleneceği de dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor.

Çarşamba akşamlarının yeni iddialı projesi olan Yeraltı, nefes kesen yeni bölümleriyle reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Hem televizyon izleyicilerinin hem de dijital platform izleyicilerinin büyük ilgisini gören Yeraltı dizisi, YouTube resmi sayfasında da milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Geçtiğimiz akşam nefesleri kesen bir bölümle seyirci karşısına çıkan Yeraltı, 7. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeraltı dizisinin 7. bölümünün televizyon yayınının hemen ardından Yeraltı Youtube resmi hesabında izleyicisiyle buluşması planlanıyordu. Her hafta televizyon yayınının ardından YouTube’da seyirci karşısına çıkan dizinin bu hafta 7. bölümü yayınlanmadı.

Yeraltı dizisinin 7. bölümü NOW TV resmi internet sitesinde izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler Yeraltı 7. bölüme NOW TV resmi internet sitesinden ulaşabiliyor. Aynı zamanda fenomen dizinin Dizinin tekrarları ise yayınının ardından 5 gün boyunca sadece Disney+’ta yayınlanıyor.

YERALTI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezon dizilerine adeta damgasını vuran Yeraltı dizisi geçtiğimiz akşam 7. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Medyapım imzalı iddialı dizinin sıkı takipçileri 7. bölümde neler olduğunu araştırmaya başladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 7. bölümünde neler olduğu da merak edildi.

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 7. bölümüyle adeta nefesleri kesti. Yeraltı dizisinin son bölümünde; Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluştu.

Diğer yandan herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedildi. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini verdi.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümeye başladı. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçteydi… Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktı… Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi oldu.