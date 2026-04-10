Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

Gençlerbirliği teknik patronu Volkan Demirel, yıllardır peşini bırakmayan 'Ayı' lakabına dair çok önemli bazı itiraflarda bulundu. Kendisine ayı denmesinin nedenini ilk defa açıklayan Demirel, kendisine takılan bu lakabı asla sorun etmediğini söyleyerek, asıl çıkışı aile hayatından yaptı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 20:28

Türk futbolunun sevilen efsane futbolcularından Volkan Demirel, şimdilerde teknik direktörü olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Volkan Demirel, TRT Spor ekranlarına bazı samimi açıklamalar yaparak, dikkatleri üzerine çekti. Kendisine takılan lakaplara dair ilginç itiraflarda bulunan Volkan Demirel, özellikle 'Ayı' lakabının kendisine neden söylendiğini de ilk defa açıkladı. İşte sahaların sevilen ismi Volkan Demirel'den dikkat çeken 'Ayı' lakabı açıklaması...

HABERİN ÖZETİ

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Teknik direktörlük kariyerine devam eden Volkan Demirel, TRT Spor'da katıldığı programda kendisine takılan lakaplar ve kariyerindeki bazı önemli pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Demirel, kendisine 'Ayı' lakabının takılmasının nedenini, tesislerde kendisine söylenen 'Dayı' kelimesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını ve bu lakaptan rahatsızlık duymadığını belirtti.
Küçük kızının en sevdiği oyuncağının bir ayı olduğunu ve bu ayılardan birinin adının da Volkan olduğunu söyledi.
Aziz Yıldırım'ı babası olarak gördüğünü, Ali Koç'u ise abisi olarak tanımladı.
Kariyerinde unutamadığı üç pozisyondan bahsetti: Galatasaray derbisinde Edu'ya çarpıştığı anda yediği gol, Kasımpaşa maçında kendi kalesine attığı gol ve İtalya'ya karşı yaşadığı talihsiz an.
Volkan Demirel'in eşi, 2009 Miss Belçika seçilen Zeynep Sever Demirel'dir ve çiftin üç kızı bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

VOLKAN DEMİREL'DEN DİKKAT ÇEKEN LAKAP İTİRAFI

Futbol camiasının sert çıkışlarıyla tanınan ismi Volkan Demirel, son zamanlarda sakin bir yaşam sürmekte. Demirel, kendisine 'Ayı' lakabına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

Aslında tesislerde kendisine 'Dayı' denildiğini söyleyen , bu kelimenin 'Ayı' olarak algılandığını ve bu şekilde kaldığını söyledi. 'Ayı' lakabının kendisine takılmasından hiç rahatsızlık duymadığını söyleyen Volkan Demirel 'Ayı gibi görünmekten mutluluk duyuyorum' dedi. Demirel, aynı zamanda bu hayvanın doğada bulunan en kudretli hayvanlardan biri olduğunun da altını çizdi.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

AYI DENMESİNİN NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Volkan Demirel'e söylenen 'Ayı' lakabına yönelik dikkat çeken açıklamalarına devam eden Demirel, bu lakabın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ifade etti. Küçük kızının en sevdiği oyuncağının da bir ayı olduğunu söyleyen Volkan Demirel, 'Hatta, o ayılardan birinin adı da Volkan' dedi.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

Volkan Demirel, için de çarpıcı açıklamada bulundu. 'Beni Volkan yapan insandır, onu babam olarak görüyorum' diyen Demirel, Ali Koç için de 'Kendisi benim abimdir' yorumunda bulundu.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

DEMİREL'DEN ÜÇ POZİSYON İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Volkan Demirel, kariyeri boyunca bazı anları unutmadığını dile getirdi. 'Çok güzel goller yedim' diyen başarılı Demirel, hafızasından silinmeyen 3 pozisyonu da açıkladı.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

Volkan Demirel bunlardan birinin Galatasaray derbisinde Edu'ya çarpıştığı anda yediği golü unutamadığını söyledi. Bu gollerden ikincisi ise Kasımpaşa maçında kendi kalesine attığı ve o dönem çok konuşulan golüydü. Son olarak İtalya'ya karşı yaşadığı talihsiz an oldu.

Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı

VOLKAN DEMİREL EŞİ KİMDİR?

Volkan Demirel'in eşi 2009 yılında Miss Belçika seçilen Zeynep Sever Demirel'dir. Bir dönem Seksenler dizisinde de oyunculuk yapan Zeynep Sever ve Volkan Demirel 21 Eylül 2010 yılında evlenmiştir. Çiftin Yade, Yeda ve Yasmin adında üç kızı bulunuyor.

ETİKETLER
#teknik direktör
#volkan demirel
#Aziz Yıldırım
#Zeynep Sever Demirel
#Ayı Lakabı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.