Türk futbolunun sevilen efsane futbolcularından Volkan Demirel, şimdilerde teknik direktörü olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Volkan Demirel, TRT Spor ekranlarına bazı samimi açıklamalar yaparak, dikkatleri üzerine çekti. Kendisine takılan lakaplara dair ilginç itiraflarda bulunan Volkan Demirel, özellikle 'Ayı' lakabının kendisine neden söylendiğini de ilk defa açıkladı. İşte sahaların sevilen ismi Volkan Demirel'den dikkat çeken 'Ayı' lakabı açıklaması...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Volkan Demirel'den dikkat çeken lakap itirafı! Ayı denmesinin nedenini ilk kez açıkladı Teknik direktörlük kariyerine devam eden Volkan Demirel, TRT Spor'da katıldığı programda kendisine takılan lakaplar ve kariyerindeki bazı önemli pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Demirel, kendisine 'Ayı' lakabının takılmasının nedenini, tesislerde kendisine söylenen 'Dayı' kelimesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını ve bu lakaptan rahatsızlık duymadığını belirtti. Küçük kızının en sevdiği oyuncağının bir ayı olduğunu ve bu ayılardan birinin adının da Volkan olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım'ı babası olarak gördüğünü, Ali Koç'u ise abisi olarak tanımladı. Kariyerinde unutamadığı üç pozisyondan bahsetti: Galatasaray derbisinde Edu'ya çarpıştığı anda yediği gol, Kasımpaşa maçında kendi kalesine attığı gol ve İtalya'ya karşı yaşadığı talihsiz an. Volkan Demirel'in eşi, 2009 Miss Belçika seçilen Zeynep Sever Demirel'dir ve çiftin üç kızı bulunmaktadır.

VOLKAN DEMİREL'DEN DİKKAT ÇEKEN LAKAP İTİRAFI

Futbol camiasının sert çıkışlarıyla tanınan ismi Volkan Demirel, son zamanlarda sakin bir yaşam sürmekte. Demirel, kendisine 'Ayı' lakabına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aslında tesislerde kendisine 'Dayı' denildiğini söyleyen Volkan Demirel, bu kelimenin 'Ayı' olarak algılandığını ve bu şekilde kaldığını söyledi. 'Ayı' lakabının kendisine takılmasından hiç rahatsızlık duymadığını söyleyen Volkan Demirel 'Ayı gibi görünmekten mutluluk duyuyorum' dedi. Demirel, aynı zamanda bu hayvanın doğada bulunan en kudretli hayvanlardan biri olduğunun da altını çizdi.

AYI DENMESİNİN NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Volkan Demirel'e söylenen 'Ayı' lakabına yönelik dikkat çeken açıklamalarına devam eden Demirel, bu lakabın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da ifade etti. Küçük kızının en sevdiği oyuncağının da bir ayı olduğunu söyleyen Volkan Demirel, 'Hatta, o ayılardan birinin adı da Volkan' dedi.

Volkan Demirel, Aziz Yıldırım için de çarpıcı açıklamada bulundu. 'Beni Volkan yapan insandır, onu babam olarak görüyorum' diyen Demirel, Ali Koç için de 'Kendisi benim abimdir' yorumunda bulundu.

DEMİREL'DEN ÜÇ POZİSYON İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Volkan Demirel, kariyeri boyunca bazı anları unutmadığını dile getirdi. 'Çok güzel goller yedim' diyen başarılı teknik direktör Demirel, hafızasından silinmeyen 3 pozisyonu da açıkladı.

Volkan Demirel bunlardan birinin Galatasaray derbisinde Edu'ya çarpıştığı anda yediği golü unutamadığını söyledi. Bu gollerden ikincisi ise Kasımpaşa maçında kendi kalesine attığı ve o dönem çok konuşulan golüydü. Son olarak İtalya'ya karşı yaşadığı talihsiz an oldu.

VOLKAN DEMİREL EŞİ KİMDİR?

Volkan Demirel'in eşi 2009 yılında Miss Belçika seçilen Zeynep Sever Demirel'dir. Bir dönem Seksenler dizisinde de oyunculuk yapan Zeynep Sever ve Volkan Demirel 21 Eylül 2010 yılında evlenmiştir. Çiftin Yade, Yeda ve Yasmin adında üç kızı bulunuyor.