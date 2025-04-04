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 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

KKTC'te sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak, ilk müdahaleyi yapan doktor bağlandığı canlı yayında konuştu. Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk "Hastaneye gidene kadar aralıksız acil müdahaleye devam ettik" dedi.

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Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 15:13

KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümündeki ihmal iddiaları "Neler Oluyor Hayatta" programında masaya yatırıldı. Programa, Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk katıldı. İlk müdahale anına ait görüntüler de programda izlendi.

VOLKAN KONAK'A İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTOR KONUŞTU

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor açıklamalarda bulundu. Sahne aldığı otelden güvenlik kamerası ve ilk müdahale anlarının görüntüleri de programda yayınlandı. Sahnede fenalaşarak yere yığılmasının ardından dakikalarca kalp masajı yapılan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

Prof. Dr. Kocatürk; "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bayram tatili için ailemle Kıbrıs'taydım ve o gün de Volkan Konak'ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım. Ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda ‘pisi pisine öldü' gibi bir algı var. Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim. Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu. Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Ben imza almak isteyenler orada diye düşündüm ama sonra ‘doktor var mı?' anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi ve hemen tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır ve ilk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda kitaplar yazdım. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim." dedi.

Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

"O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı" diyen Prof. Dr. Kocatürk, "Hem ailesinin hem de bu tür haberleri alan insanların iyi bir ilk yardım müdahalesi yapılmadığı bilgisini aldıklarından dolayı yanlış yorumlar yapmalarını istemiyorum. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. Ve orada alanda bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımız daha müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu kulak burun boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik. Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil" dedi.

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