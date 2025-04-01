Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki feryatları yürek dağladı! Herkes gözyaşlarına boğuldu

Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede gözyaşları sel olurken, eşi Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekti. Selma Konak'ın tabutun başında 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan’ sözleri herkesin yüreğini dağladı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta bir otelde verdiği konser sırasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Konak için İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Konak'ın kızı ve eşi baygınlık geçirdi.

HAYKIRIŞLARI YÜREK DAĞLADI

2. Sayfa'da yer alan videoda, Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki haykırışları yürek dağladı. Ayakta durmakta zorlanan Selma Konak'ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" sözleri herkesi kahretti.