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Önce Metin Arolat sonra Volkan Konak! Konser alanlarındaki ihmaller tekrar gündem oldu

GİRİŞ:
2025-04-01
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
2025-04-01
saat ikonu 14:35

Metin Arolat’ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından Volkan Konak da Kıbrıs’ta sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti. İki sanatçının peş peşe sahnede hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada bazı sorular gün yüzüne çıktı.
Konser alanlarında neden sağlık ekibi yok?
58 yaşındaki Volkan Konak’ın sahne aldığı mekanda hayatını kaybetmesinin ardından konser alanlarındaki acil sağlık müdahalesinin yetersizliği tartışılmaya başlandı. Birçok yetkili büyük organizasyonlarda otomatik eksternal defibrilatör (AED) bulundurulması gerektiğini belirtti. Ani rahatsızlıklarda ilk 5 dakika büyük önem taşırken, personel eksikliği hayati önem taşır. Sağlık güvenliğinin ne kadar önemli olduğu da son olarak sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak örneğinde de ortaya çıktı.
Ferhat Göçer de yıllardır Kıbrıs'ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda defalarca otel yetkililerini uyardığını belirtti.
Konser alanları havasız mı?
Özellikle kalabalık konserlerin soğuk havalarda kapalı alanlarda ya da otellerde yapılması sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Kapalı alanlarda en az 2 saat sahnede kalan sanatçının havalandırma olmayan alanlarda büyük sıkıntı yaşadığı zaman zaman gündeme geldi. Son aylarda Metin Arolat ve Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından konser alanlarının kapasitesi, sağlık ekipmanları ve havalandırma problemleri tekrar gündem oldu.

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