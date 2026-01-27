Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı

Geçtiğimiz yıl sahnede sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vefat etmeden iki gün önce kuzenine son gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak'a gönderdiği mesajda, "Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim" ifadeleri dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 10:19

Kıbrıs'ta 31 Mart 2025 tarihinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Memleketi Trabzon'da toprağa verilen Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak'a attığı mesajlar yürek burktu.

VOLKAN KONAK'IN KUZENİNE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı son mesaj ortaya çıktı. Ercan Konak, Volkan Konak'ın mezar yerini çok sevdiğini belirterek, kendisine yolladığı mesajı paylaştı.

Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı

Ercan Konak; "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, daha sonra ise Volkan Konak'ın kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı

Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendisi için ayırdığı mezar yerinden bahsederek, "Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..." dedi.

Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu sefer Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Canlı yayında birbirlerine girdiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, Hadise'den özür diledi!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.