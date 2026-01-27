Volkan Konak'ın kuzenine yolladığı son mesaj yürekleri dağladı

Kıbrıs'ta 31 Mart 2025 tarihinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Memleketi Trabzon'da toprağa verilen Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak'a attığı mesajlar yürek burktu.

VOLKAN KONAK'IN KUZENİNE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı son mesaj ortaya çıktı. Ercan Konak, Volkan Konak'ın mezar yerini çok sevdiğini belirterek, kendisine yolladığı mesajı paylaştı.

Ercan Konak; "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, daha sonra ise Volkan Konak'ın kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendisi için ayırdığı mezar yerinden bahsederek, "Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..." dedi.