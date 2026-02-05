Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı

Mauro Icardi, kızlarının annesi Wanda Nara ile boşanma sürecinde mahkemelik olmuş hatta evini polisler basmıştı. İkilinin zaman zaman aralarındaki buzları erittikleri konuşulsa da yeni bir kriz ortaya çıktı. Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu bulunduğunu söyledi.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BU SEFER İSE NAFAKA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Wanda Nara, Icardi'nin ödemesi gereken 600 bin dolarlık borcu olduğunu söylemesinin ardından hukuki sürece başvuracağını da belirtti. Wanda Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

WANDA NARA "ICARDI ÇALIŞMAMA İZİN VERMEDİ "

Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu.

WANDA NARA, CHINA SUAREZ'İ UYARDI

Davanın İtalya’da görüldüğünü ve tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Sözleriyle Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suárez’e de dolaylı bir göndermede bulunan Wanda Nara, benzer bir durumun ileride onun da başına gelebileceğini ima etti. Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim masrafları hakkında da dikkat çeken bilgiler paylaştı. Nara, çocuklarının eğitim giderlerini tamamen tek başına karşıladığını belirterek, bir okul için yıllık yaklaşık 120 bin dolar ödediğini söyledi. Ayrıca ödemelerde gecikme olması halinde bu tutara faiz eklendiğini de vurguladı.

Programda yer alan bilgilere göre; Wanda Nara, Icardi’nin yalnızca çocukların sağlık sigortasını ödediğini, bunun dışında eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamadığını dile getirdi. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu olduğunu da sözlerine ekledi.