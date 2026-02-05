Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında yine kriz çıktı. Wanda Nara, katıldığı canlı yayında eski eşi Icardi'nin kızları için yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu olduğunu söyledi. Ayrıca Nara, ek bir maddi tazminat davası açacağını da duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 15:43

, kızlarının annesi ile sürecinde mahkemelik olmuş hatta evini polisler basmıştı. İkilinin zaman zaman aralarındaki buzları erittikleri konuşulsa da yeni bir kriz ortaya çıktı. Canlı yayında konuşan Wanda Nara, bir kez daha Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık borcu bulunduğunu söyledi.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BU SEFER İSE NAFAKA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Wanda Nara, Icardi'nin ödemesi gereken 600 bin dolarlık borcu olduğunu söylemesinin ardından hukuki sürece başvuracağını da belirtti. Wanda Nara, bu süreçte yeniden ünlü avukat Ana Rosenfeld ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı

WANDA NARA "ICARDI ÇALIŞMAMA İZİN VERMEDİ "

Açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara, evli olduğu dönemde Mauro Icardi'nin çalışmasına izin vermediğini öne sürerek, bu nedenle ek bir maddi tazminat davası açacağını duyurdu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı

WANDA NARA, CHINA SUAREZ'İ UYARDI

Davanın İtalya’da görüldüğünü ve tüm mali belgelerin ilgili mahkemeye sunulduğunu ifade etti. Sözleriyle Icardi’nin şu anki sevgilisi China Suárez’e de dolaylı bir göndermede bulunan Wanda Nara, benzer bir durumun ileride onun da başına gelebileceğini ima etti. Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim masrafları hakkında da dikkat çeken bilgiler paylaştı. Nara, çocuklarının eğitim giderlerini tamamen tek başına karşıladığını belirterek, bir okul için yıllık yaklaşık 120 bin dolar ödediğini söyledi. Ayrıca ödemelerde gecikme olması halinde bu tutara faiz eklendiğini de vurguladı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında kriz hiç bitmiyor! Bu sefer ise 600 bin dolarlık borç çıktı

Programda yer alan bilgilere göre; Wanda Nara, Icardi’nin yalnızca çocukların sağlık sigortasını ödediğini, bunun dışında eğitim ve diğer masraflara katkı sağlamadığını dile getirdi. Geçmiş yıllardan kalan binlerce dolarlık sağlık ve nafaka borcu olduğunu da sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan'dan ilk paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neşe Erberk'in acı günü! Annesi Gülşen Erberk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#boşanma
#nafaka
#wanda nara
#Mauro Icardi
#Malvarlığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.