Wanda Nara’dan Icardi hamlesi! Arjantin formasını olay fiyata satışa koydu

Ayrılıkları ve boşanmaları olay olan çiftlerden Wanda Nara ve Mauro Icardi arasında bu kez de forma üzerinden bir gerilim meydana geldi. Çiftin boşanmasına günler kala Wanda Nara, Icardi’nin Arjantin formasını satışa çıkardı. Nara, kendi online mağazasında satışa çıkardığı ürünle yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İşte detaylar…

WANDA NARA’DAN ICARDİ HAMLESİ!

Futbol dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Özellikle de herkesin gözünün kulağının boşanma davasında olması da dikkatlerden kaçmayan ayrıntı oldu. Öyle ki boşanma davasına günler kala Nara’nın yaptığı bir hamle tartışma konusu oldu.

Wanda Nara, başarılı futbolcunun olduğu düşünülen arkasında 9 numara ve ‘Icardi’ yazan Arjantin Milli Takım formasını satışa çıkardı. İlan da açık açık formanın eski bir oyuncuya ait olduğu hatta neredeyse de hiç kullanılmadığı yazılı ilan kısa süre de magazin gündemine bomba gibi düştü.

Arjantin basınında da yeni bir tartışmanın ateşini yakan Wanda Nara’nın Mauro Icardi hamlesi çok konuşulmaya başlandı. Özellikle de boşanmaya günler kala meydana gelen bu olay, ikili arasında yeni bir olayı daha gündeme taşır mı araştırılmaya başlandı.

ARJANTİN FORMASINI OLAY FİYATA SATIŞA KOYDU

Nara, Mauro Icardi’nin Arjantin formasını satışa koyarken uyguladığı yazı ve fiyat kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İlanda forma 20 bin Arjantin pesosu, yani yaklaşık olarak 12 euroya ilana konulu. Faizsiz ve taksit seçeneğiyle, banka kartı ödeme de yüzde 15 indirim de sunuldu.

Nara’nın bu hamlesi karşısında Arjantin basını şaşkın olduğunu ifade ederken çiftin tam da boşanma aşamasındayken böyle bir konu ile gündeme gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Olay sonrası çiftin tekrardan bir tartışma içerisinde olup olmadığını da yapılan konuşmalar arasında yerini aldı.

Arjantin’in Milli takımında toplam da sekiz maçta oynadı. Hatta satışta yer alan forma Arjantin’in 2018 Dünya Kupası’nında Rusya’da giydiği formanın aynısı olduğu iddia edildi. Sekiz maçta yer alan Icardi’nin toplam gol sayısı ise bir.

2024 yılında boşanma davası açılan çift için Ekim 2026’da kesin karar çıktı. Nara’nın aylık olarak 250 bin euro nafaka ile boşanma sonrası 100 bin euro ödeme talep etmişti ancak hakim ise yeterli gelir ve mal varlığı olduğu gerekçesiyle bu talepleri reddetti. Çiftin kızlarına dair yaptıkları velayet çekişmesi ise halen daha devam ediyor.