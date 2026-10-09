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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 07:58

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın uzun bir süredir devam eden boşanma davasında sona gelindi. Başarılı futbol kariyeri kadar aşk hayatıyla da bir hayli konuşulan yıldız futbolcu, Wanda Nara ile resmen boşandı. Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla boşanma davasının sonuçlanmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 07:58

formasıyla 'de uzun bir süre top koşturan Mauro Icardi, eski eşi ile boşanma sürecinin sonuna geldi. Başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, Wanda Nara ile olan çalkantılı evliliğiyle de Türk basınında büyük ses getirmişti. İkili arasında 2024 yılından bu yana devam eden çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mauro Icardi ve Wanda Nara, geçtiğimiz gün mahkeme kararıyla resmen boşandı. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Bakın yıldız futbolcu Wanda Nara ile boşanması hakkında neler söyledi...

MAURO ICARDI VE WANDA NARA RESMEN BOŞANDI!

Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi 2013 yılında Nara'nın Maxi Lopez ile evliliğinde çatlaklar meydana gelmesiyle kendini göstermişti. İkilinin yollarını ayırma kararı almasının ardından Nara'nın, Lopez'in en yakın arkadaşı Icardi ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Nara'nın Lopez ile 2013 yılında boşanmasının ardından 5 ay sonra Mayıs 2014'te Icardi ile evlenmesi dünya çapında büyük ses getirmişti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Uzun bir süre evliliklerini devam ettiren Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Galatasaray'da top koşturduğu dönem yalnızca başarılı futbol kariyeri değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Icardi, oldukça çalkantılı bir evliliğin içerisinde kendini bulmuştu. Icardi ve eski eşi Nara'nın bir süredir boşanma aşamasında olduğu biliniyordu. Boşanma sürecinde ikili arasında birçok sorun ve sansasyon yaşanmıştı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Uzun bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yerini alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi geçtiğimiz gün resmen boşandı. Mahkemenin ünlü çifti boşaması üzerine Galatasaray'ın eski yıldızı Icardi'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yapan Arjantinli futbolcu, boşanma davasının sonuçlanmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Boşanma kararını sosyal medya hesabından duyuran Mauro Icardi, çalkantılı sürecin sona ermesinin ardından dikkat çeken ifadelere yer verdi. Kasım 2024'te İtalya'da başlayan boşanma davası, beraberinde pek çok farklı tartışmayı da getirmişti. İkili arasında sular bir an olsun durulmazken, Icardi ve Nara'nın boşanma davasında sona gelindi. Geçtiğimiz gün resmen boşanan eski çiftten Icardi, süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

"MAHKEME, EVLİLİĞİMİN SONA ERDİĞİNE HÜKMEDEN KARARI VERDİ"

Yıldız futbolcu Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"RESMÎ BOŞANMA KARARI 08.10.2026. Milano Mahkemesi, evliliğimin sona erdiğine hükmeden kararı verdi. Mahkeme, eş olarak aylık 250.000 euro nafaka talebini reddetti. Adalet, kendisinin ekonomik olarak geçimini sağlayabilecek yeterli gelir ve mal varlığına sahip olduğunu değerlendirdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Boşanma sonrası tazminat/nafaka niteliğindeki talebi de reddedildi. Mahkeme, evlilik süresince kariyerinden fedakârlık etmek zorunda kaldığının kanıtlanmadığına karar verdi. Aksine, tanınırlığının benimle yaptığı evlilikten kaynaklandığını ve profesyonel faaliyetlerinin evlilik sırasında genişlediğini belirtti."

"TELAFİ EDİCİ NİTELİKTE BİR ÖDEME YAPILMASINI DA REDDETTİ"

Mauro Icardi'nın paylaşımında karara ilişkin açıklamalar da yer aldı. Yıldız futbolcunun paylaşımı şu şekilde oldu:

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

"Kararda şu ifadeler yer aldı:

'Nara, evlilikten sonra aile hayatının ve iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları nedeniyle daha önce başlamış olan sanat kariyerini feda etmek zorunda kaldığını ileri sürmüştür. Ancak bu durum kanıtlanmamıştır.

Aksine, Nara'nın tanınırlığının, Inter'in oyuncusu ve kaptanı olan ve İtalya'da oldukça ünlü bulunan Icardi ile yaptığı evlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir.'

Mahkeme kararında, söz konusu mesleki fedakârlık iddiasını kabul etmedi ve buna bağlı olarak telafi edici nitelikte bir ödeme yapılmasını da reddetti."

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

"MALLARIN BANA İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ayrıca mahkeme, dava masraflarının üçte ikisini kendisinin bana geri ödemesine karar verdi. Bugün, Kasım 2024'te boşanma sürecini başlattığımdan beri beklediğim kararı paylaşıyorum. Bu karar, boşanmamı İtalya'da yürütmeyi seçmemin nedenini de ortaya koyuyor: ekonomik taleplerin mahkeme tarafından değerlendirilip karara bağlanmasını istemiştim.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

Kararda ayrıca Milano'da devam eden diğer davaya da değiniliyor. Bu davada, mal varlığıma ait taşınmazların devrinin geçersiz sayılmasını ve malların bana iade edilmesini talep ediyorum. Bu dava hâlâ devam ediyor."

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasında sona gelindi! "Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum"

"HAYATIMDA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI KABUL EDİYORUM"

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı uzunca yazıda son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Mahkeme özellikle, telafi edici ödeme talebinin reddedilmesinin yalnızca daha önce kendisine devredilmiş mallara değil, bu ödemenin yapılabilmesi için gerekli tüm şartların değerlendirilmesine dayandığını belirtti. Bugün bu kararı ve hayatımda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum."

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#wanda nara
#mauro icardi
#Süper Lig
#Milano Mahkemesi
#Magazin
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