Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine zehir zemberek sözler! Ağır ifadeleri gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşanan Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı futbol kariyeri kadar aşk hayatıyla da bir hayli konuşulan yıldız futbolcu, bu kez eski eşi Wanda Nara'nın, sevgilisi China Suárez'e yaptığı hakaretlerle gündemde yerini aldı. Birlikte oldukları dönemde ve boşanma süreçlerinde magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen ikili, boşandıktan sonra da dikkatleri üzerine çekti. Wanda Nara'nın yeni hedefi, eski eşinin sevgilisi China Suárez oldu. Eski eşi Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak ifadelerde bulunan Wanda Nara, açıklamalarıyla sert bir çıkış yaptı. Türkiye'ye taşınma ve ev satın alma süreciyle ilgili ağır iddialarda bulunan Wanda Nara, küfürlü sözleriyle dikkat çekerken, çocuklara yönelik şiddet suçlamalarıyla da büyük ses getirdi. İşte detaylar...

WANDA NARA'DAN ICARDI'NİN SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ'E AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER!

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de uzun bir süre top koşturan Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın hedefinde bu kez yıldız futbolcunun sevgilisi China Suárez yer aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı çok sert açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Nara, adeta eski eşinin yeni sevgilisini hedef aldı. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşanan Icardi ve Nara cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Nara, Suárez'in Türkiye'deki yaşamına ve satın aldığı eve ilişkin çarpıcı iddialarda bulunurken, kullandığı küfür içerikli ifadelerle de dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı futbol kariyeri kadar aşk hayatıyla da bir hayli konuşulan Mauro Icardi, eski eşi ve yeni sevgilisi arasındaki gerginlikle gündemde yerini aldı. Nara ile birlikte oldukları dönemde ve boşanma süreçlerinde magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen yıldız futbolcu, boşandıktan sonra da adlarından söz ettirmeyi başardı. Eski eşinin sevgilisini hedef alan açıklamalarda bulunan Nara'nın ağza alınmayacak ifadeleri kısa sürede Türk basınında da geniş yankı uyandırdı.

Açıklamalarıyla oldukça sert sözler kullanan Wanda Nara'nın zehir zemberek sözleri magazin gündeminde büyük ses getirdi. Çocuklara yönelik şiddet iddialarını da dile getiren Nara'nın sözleri, ikili arasındaki gerilimin boyutunu ise gözler önüne serdi. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla China Suárez'e ağır suçlamalarda bulundu.

"PARA KARŞILIĞINDA TÜRKİYE'YE TAŞINIP ORADA YAŞAYABİLDİ"

Arjantinli santrfor Mauro Icardi'den geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşanan Wanda Nara, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Nara, paylaşımında yaptığı açıklamada China Suárez'in ev satın almak için başvurduğu yöntemlere ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. Ağza alınmayacak sözlerle Suárez'i hedef alan Nara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başarılı hanımefendi, Şilili adamı tehdit edip dolandırarak satın aldığı evi sattı. Ancak parası yetmeyince, Türkiye'de bir aileye ihtiyacı olan o aptaldan, San Jorge'de ev sahibi olabilmek için eksik kalan parayı istedi. Böylece para karşılığında Türkiye'ye taşınıp orada yaşayabildi."

Wanda Nara'nın paylaşımındaki sözlerde geçen tehdit ve dolandırıcılık suçlamaları, tamamen kendisine ait iddialardan oluşurken, zehir zemberek sözleri ise ağızları açık bırakmaya yetti. Açıklamasının devamında oldukça ağır ifadelere yer veren Nara, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

KÜFÜR İÇERİKLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski eşi Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'e ağır suçlamalarda bulunmakla yetinmedi. Suárez'in kariyerini de hedef alan Nara, açıklamasının devamında oldukça ağır ve küfür içerikli ifadelere yer verdi. "Senin başarıların sana bir köpek kulübesi bile aldıramadı." şeklinde konuşan Nara, açıklamalarının devamında cinsel içerikli ifadeler kullandı.

"ERKEĞİNE KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI YAŞIYORSUN"

Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma sürecindeyken yeni bir aşka yelken açmış ve China Suárez ile birlikteliğini duyurmuştu. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerine devam eden çift, bu kez Nara'nın ciddi iddialarıyla gündemde yerini aldı. Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamasının devamında çocuklarını şiddetten uzaklaştırmayı başardığını savunarak China Suárez'e yönelik ciddi iddialar ortaya attı.

"Ben yeteneğim sayesinde çocuklarımı şiddetten uzaklaştırmayı başardım. Sen ise hâlâ sessiz, itaatkâr ve erkeğine körü körüne bağlı yaşıyorsun. Üstelik kendi çocuklarının da aynı şeyleri yaşadığını görüyorsun." ifadelerini kullanan Nara, paylaşımının sonunda cinsel içerikli ifadesini bir kez daha yenileyerek Suárez'e şu sözlerle seslendi:

"Çocuklarını bu zarardan uzaklaştırmanı tavsiye ediyorum."