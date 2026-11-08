Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 6 Kasım'da yaşanan olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İddiaya göre küçük Francesca, bilgisayar üzerinden annesi Wanda Nara'ya WhatsApp mesajı göndererek yardım istedi. Babasının kendisine vurduğunu, evde yalnız olduğunu ve korktuğunu belirten çocuğun kendi imkânlarıyla evden ayrılarak annesinin yanına gittiği bildirildi.

KÜÇÜK KIZIN YARDIM MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Wanda Nara'nın polise verdiği bilgiler doğrultusunda, Mauro Icardi'nin kızını azarladığı ve odasına kilitlediği iddia edildi. Francesca'nın annesine gönderdiği mesajda yaşadığı korkuyu dile getirmesi üzerine olayın emniyet birimlerine taşındığı aktarıldı.

Çiftin 10 yaşındaki diğer kızları Isabella'nın da yaşananların ardından evden ayrılarak annesinin yanına gittiği belirtildi. Polis ekiplerinin Icardi'nin evine gelmesine rağmen futbolcunun dışarı çıkmadığı ve görevlilerle görüşmeyi kabul etmediği öne sürüldü.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA TALİMATI

Yaşanan gelişmeler üzerine Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı harekete geçti. Olayın 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamaları kapsamında incelenmesi için soruşturma başlatılması talimatı verildi. Soruşturma kapsamında Wanda Nara'nın ifadesinin alınması, Francesca'nın adli tıbbi muayeneden geçirilmesi ve konuyla ilgili bilgilendirmenin Mauro Icardi'ye yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca olay yerine sosyal acil yardım ekiplerinin de sevk edildiği bildirildi.

POLİS VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Arjantin'de yayınlanan LAM adlı televizyon programında gündeme getirilen olayın ayrıntılarına göre Wanda Nara, Mauro Icardi'nin evine gitti. Icardi'nin dışarı çıkmasının ardından eski eşler arasında tansiyonun yükseldiği ve ikili arasında yüksek sesli tartışma yaşandığı iddia edildi. Tarafları sakinleştirmek için yapılan girişimlerin sonuç vermemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi.

ICARDI'NİN POLİSE SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLDU

Olay sırasında bir polis memuruyla konuşan Mauro Icardi'nin, çocuklarının kendi yanında bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Hakim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda, nokta!"

Yaşananların ardından Wanda Nara ve beraberindekilerin savcılığa gitmeden önce hastaneye uğradığı belirtildi. Ancak hastane ziyaretinin tedavi amacıyla değil, çocuk hakkında adli tıbbi muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinden henüz resmî bir açıklama gelmedi. Soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak detaylar merakla bekleniyor.