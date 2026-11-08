TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:17

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

Arjantin futbolunun tanınan isimlerinden Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla ilgili ciddi iddialarla gündeme geldi. Eski eşi Wanda Nara ile arasında yaşanan kriz, çocuklarına yönelik şiddet iddiasıyla yeni bir boyuta taşındı. Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya fiziksel şiddet uyguladığı ve onu odasına kilitlediği öne sürülürken, olayla ilgili adli soruşturma başlatılması talimatı verildi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:17

basınında yer alan haberlere göre, 6 Kasım'da yaşanan olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İddiaya göre küçük Francesca, bilgisayar üzerinden annesi 'ya WhatsApp mesajı göndererek yardım istedi. Babasının kendisine vurduğunu, evde yalnız olduğunu ve korktuğunu belirten çocuğun kendi imkânlarıyla evden ayrılarak annesinin yanına gittiği bildirildi.

KÜÇÜK KIZIN YARDIM MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Wanda Nara'nın polise verdiği bilgiler doğrultusunda, Mauro Icardi'nin kızını azarladığı ve odasına kilitlediği iddia edildi. Francesca'nın annesine gönderdiği mesajda yaşadığı korkuyu dile getirmesi üzerine olayın emniyet birimlerine taşındığı aktarıldı.

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

Çiftin 10 yaşındaki diğer kızları Isabella'nın da yaşananların ardından evden ayrılarak annesinin yanına gittiği belirtildi. Polis ekiplerinin Icardi'nin evine gelmesine rağmen futbolcunun dışarı çıkmadığı ve görevlilerle görüşmeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA TALİMATI

Yaşanan gelişmeler üzerine Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı harekete geçti. Olayın 'yaralama' ve 'aile içi şiddet' suçlamaları kapsamında incelenmesi için soruşturma başlatılması talimatı verildi. Soruşturma kapsamında Wanda Nara'nın ifadesinin alınması, Francesca'nın adli tıbbi muayeneden geçirilmesi ve konuyla ilgili bilgilendirmenin Mauro Icardi'ye yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca olay yerine sosyal acil yardım ekiplerinin de sevk edildiği bildirildi.

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

POLİS VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

Arjantin'de yayınlanan LAM adlı televizyon programında gündeme getirilen olayın ayrıntılarına göre Wanda Nara, Mauro Icardi'nin evine gitti. Icardi'nin dışarı çıkmasının ardından eski eşler arasında tansiyonun yükseldiği ve ikili arasında yüksek sesli tartışma yaşandığı iddia edildi. Tarafları sakinleştirmek için yapılan girişimlerin sonuç vermemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi.

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

ICARDI'NİN POLİSE SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLDU

Olay sırasında bir polis memuruyla konuşan Mauro Icardi'nin, çocuklarının kendi yanında bulunmasına ilişkin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Hakim kararı var; yanımda ve benim sorumluluğumda, nokta!"

Yaşananların ardından Wanda Nara ve beraberindekilerin savcılığa gitmeden önce hastaneye uğradığı belirtildi. Ancak hastane ziyaretinin tedavi amacıyla değil, çocuk hakkında adli tıbbi muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yapıldığı ifade edildi.

Mauro Icardi hakkında şok iddia! Kızına şiddet uyguladığı öne sürüldü

Öte yandan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinden henüz resmî bir açıklama gelmedi. Soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak detaylar merakla bekleniyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi Galatasaray'a dönecek mi? Menajerinden resmi açıklama geldi!
Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'
ETİKETLER
#icardi
#wanda nara
#Arjantin
#Francesca
#Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.