Yalçın Özden'in son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Korkuyoruz

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dün yapılan açıklamada oyuncunun ailesi sevenlerinden dua istedi ve tedavinin devam ettiğini bildirdi. Bugün yapılan açıklamada ise, Özden'in yeğeni Onur Özden, "Eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" dedi.

YALÇIN ÖZDEN'İN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

78 yaşındaki Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve ameliyat edildiğini ifade etti. Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden; "48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Bugün uyandırmayı bekliyorlar. Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz. Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Yalçın Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Yapılan açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerine yer verildi.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

4 Ağustos 1947 doğumlu Yalçın Özden, bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur. Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı. Maddi durumunun kötü olması nedeniyle düğünlerde komedyenlik yaptı. Daha sonra ise Uzun süre televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. TGRT kanalında skeçlerde oynadı.