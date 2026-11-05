Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. İzzet Özilhan ile boşanmasının ardından adı daha önce de aşk iddialarına karışan oyuncu hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Günaydın gazetesinin haberine göre Ergene'nin, Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişkisinin boşanma öncesinde başladığı ileri sürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı? Oyuncu Yasemin Ergene'nin, iş insanı İzzet Özilhan ile evliliği sürerken Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Günaydın gazetesinin haberine göre Ergene'nin, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karaca Başaran ile boşanma öncesinde ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü. Ergene'nin bu ilişki nedeniyle İzzet Özilhan'dan beklenenden daha düşük bir tazminatla boşanmayı kabul ettiği iddia edildi. Yasemin Ergene, daha önce Karaca Başaran ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın 2011 yılında başlayan 14 yıllık evliliği, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermişti.

YASEMİN ERGENE'NİN ADI ÜNLÜ ESTETİK CERRAHLA ANILDI

Yasemin Ergene hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündeminde dikkat çekti. Günaydın gazetesinde yer alan habere göre oyuncunun, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiada, ikili arasındaki yakınlaşmanın Ergene'nin evliliği devam ederken başladığı da ileri sürüldü.

YASEMİN ERGENE'NİN BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Günaydın gazetesinde yer alan haberde, Yasemin Ergene'nin boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken iddialara da yer verildi. Oyuncunun, Karaca Başaran ile yaşadığı öne sürülen ilişki nedeniyle iş insanı İzzet Özilhan'dan beklenenden daha düşük bir tazminatla boşanmayı kabul ettiği iddia edildi. Ayrıca aileye yakın bir kaynağın, ikili arasındaki yakınlaşmanın boşanmadan önce başladığını söylediği aktarıldı.

YASEMİN ERGENE DAHA ÖNCE AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Yasemin Ergene'nin adı daha önce de Karaca Başaran ile ilgili aşk iddialarına karışmıştı. Oyuncunun söz konusu iddiaları kısa süre içinde yalanladığı hatırlatıldı. Yeni iddiaların ardından Ergene cephesinden yeniden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

YASEMİN ERGENE İLE İZZET ÖZİLHAN'IN 14 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında evlenmişti. Çiftin 14 yıl süren evliliği, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin 14 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Yasemin Ergene, özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almaya devam etti.

Yasemin Ergene'nin özel hayatına ilişkin ortaya atılan yeni aşk iddiası, oyuncuyu bir kez daha magazin gündeminin merkezine taşıdı.

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalamasının ardından adı farklı iddialarla anılan Ergene hakkında bu kez ünlü estetik cerrah Karaca Başaran ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Daha önce de gündeme gelen iddiaları yalanlayan oyuncunun, son gelişmeler karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.