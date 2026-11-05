TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:43

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalayan Yasemin Ergene hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:43

dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle hafızalara kazınan , özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. ile boşanmasının ardından adı daha önce de aşk iddialarına karışan oyuncu hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Günaydın gazetesinin haberine göre Ergene'nin, Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişkisinin boşanma öncesinde başladığı ileri sürüldü.

HABERİN ÖZETİ

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Yasemin Ergene'nin, iş insanı İzzet Özilhan ile evliliği sürerken Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.
Günaydın gazetesinin haberine göre Ergene'nin, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karaca Başaran ile boşanma öncesinde ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü.
Ergene'nin bu ilişki nedeniyle İzzet Özilhan'dan beklenenden daha düşük bir tazminatla boşanmayı kabul ettiği iddia edildi.
Yasemin Ergene, daha önce Karaca Başaran ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın 2011 yılında başlayan 14 yıllık evliliği, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermişti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

YASEMİN ERGENE'NİN ADI ÜNLÜ ESTETİK CERRAHLA ANILDI

Yasemin Ergene hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası magazin gündeminde dikkat çekti. Günaydın gazetesinde yer alan habere göre oyuncunun, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karaca Başaran ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiada, ikili arasındaki yakınlaşmanın Ergene'nin evliliği devam ederken başladığı da ileri sürüldü.

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

YASEMİN ERGENE'NİN BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Günaydın gazetesinde yer alan haberde, Yasemin Ergene'nin boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken iddialara da yer verildi. Oyuncunun, Karaca Başaran ile yaşadığı öne sürülen ilişki nedeniyle iş insanı İzzet Özilhan'dan beklenenden daha düşük bir tazminatla boşanmayı kabul ettiği iddia edildi. Ayrıca aileye yakın bir kaynağın, ikili arasındaki yakınlaşmanın boşanmadan önce başladığını söylediği aktarıldı.

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

YASEMİN ERGENE DAHA ÖNCE AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Yasemin Ergene'nin adı daha önce de Karaca Başaran ile ilgili aşk iddialarına karışmıştı. Oyuncunun söz konusu iddiaları kısa süre içinde yalanladığı hatırlatıldı. Yeni iddiaların ardından Ergene cephesinden yeniden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. 

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

YASEMİN ERGENE İLE İZZET ÖZİLHAN'IN 14 YILLIK EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında evlenmişti. Çiftin 14 yıl süren evliliği, 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin 14 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Yasemin Ergene, özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almaya devam etti.

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

Yasemin Ergene'nin özel hayatına ilişkin ortaya atılan yeni aşk iddiası, oyuncuyu bir kez daha magazin gündeminin merkezine taşıdı.

Yasemin Ergene'nin aşk hayatı hakkında bomba iddia! Boşanmasının nedeni aldatma mı?

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalamasının ardından adı farklı iddialarla anılan Ergene hakkında bu kez ünlü estetik cerrah Karaca Başaran ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Daha önce de gündeme gelen iddiaları yalanlayan oyuncunun, son gelişmeler karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Ergene eski eşi İzzet Özilhan'ın kazası hakkında ilk kez konuştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan motosiklet kazası sonrası ilk kez görüntülendi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Ergene ve ünlü estetik uzmanı Karaca Başaran aşkı gerçek çıktı! 10 ay herkesten saklamışlar
ETİKETLER
#izzet özilhan
#doktorlar
#yasemin ergene
#Karaca Başaran
#Günaydın Gazetesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.