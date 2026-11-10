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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:04

Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşiyle ilgili yaşadığı bir olayı anlatarak evliliklere dışarıdan müdahale eden kişilere sert tepki gösterdi. Eşinin bir arkadaşının, başka kadınlarla birlikte olması yönünde imada bulunarak kendisini aldattırmaya çalıştığını açıklayan Sakallıoğlu, duydukları karşısında büyük öfke yaşadığını dile getirdi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:04

Eşinin arkadaşından gelen ahlaksız sözleri aktaran ünlü , bu yaklaşımın ve güven kavramlarıyla bağdaşmadığını söyledi. Evlerine gelip sofralarına oturan kişilerin, daha sonra eşleri arasında sorun çıkarmaya çalışmasını kabul edilemez bulan Yasemin Sakallıoğlu, "Ortalık şerefsiz dolu" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

YASEMİN SAKALLIOĞLU'NDAN EVLİLERE ALKIŞLANACAK UYARI 

, yaşadığı olayın ayrıntılarını paylaşırken eşinin bir arkadaşının kendisine yönelik sözlerini anlattı. Arkadaşının, eşini başka kadınlarla birlikte olmaya teşvik ettiğini belirten Sakallıoğlu, konuşmanın kendisini oldukça rahatsız ettiğini ifade etti.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın

"EVİNİZE GELİYORLAR, YEMEĞİNİZİ YİYORLAR"

Söz konusu davranışın yalnızca bir arkadaşlık meselesi olmadığını, evlilikteki güven duygusunu da hedef aldığını belirten Sakallıoğlu, tepkisini oldukça sert sözlerle dile getirdi. Ünlü komedyen, "Arkadaşlar, ortalık şerefsiz dolu. Evinize geliyorlar, yemeğinizi yiyorlar. Eşlerinizin arkadaşı sizinle de arkadaşlık kuruyor, sonra sizin eşinizi doldurmaya çalışıyorlar" diyerek evli çiftlerin özel hayatına müdahale eden kişileri eleştirdi.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın

"EVLİLERİN DÜZENİNİ BOZMAYA ÇALIŞMAYIN"

Açıklamalarında evlilik kurumuna ve eşler arasındaki güvene dikkat çeken Sakallıoğlu, insanların kendi hayatlarında nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle davranabileceklerini ancak başkalarının ilişkilerini hedef almamaları gerektiğini söyledi. 

Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın

Bu tür girişimleri büyük bir ahlaksızlık olarak değerlendiren komedyen, "Bu büyük ahlaksızlık. Kendi hayatınıza ne yaparsanız yapın, evlilerin düzenini bozmaya çalışmayın" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Yasemin Sakallıoğlu'ndan evlilere alkışlanacak uyarı: Ahlaksız arkadaşlarınızı evinize almayın

ERKEKLER ARASINDAKİ ÇAPKINLIK ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ

Yasemin Sakallıoğlu, konuşmasında erkekler arasındaki çapkınlık algısına da değindi. Bazı erkeklerin sadakatsizliği bir başarı ya da erkeklik göstergesi gibi gördüğünü belirten komedyen, bu anlayışın yanlışlığına dikkat çekti. Sakallıoğlu, konuya ilişkin eleştirisini "Çünkü erkekler arasında çapkınlığı erkeklik zannediyorlar" sözleriyle dile getirdi.

 

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ETİKETLER
#Yasemin Sakallıoğlu
#komedyen
#Arkadaşlık
#Ahlaksızlık
#Güven
#Magazin
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