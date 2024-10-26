Yavuz Bingöl'e düğün hediyesi İstiklal Madalyası şaşırttı

26 Ekim 2024 05:28 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 05:37

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi. Yavuz Bingöl'e babasının düğün hediyesi madalya davetlileri şaşırttı.

Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir​'in Ayvalık​ ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir otelde evlendi. Çiftin nikah şahitleri arasında ünlü isimler Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan da bulundu. Çiftin mutlu gününe iş ve sanat dünyasından pek çok isim eşlik etti.

BABASI İSTİKLAL MADALYASI TAKTI

Törende Yılmaz Bingöl oğlu Yavuz Bingöl'e dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyasını taktı.

"BİRAZ BURUK GİRDİK"

Tören sonrası açıklama yapan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

