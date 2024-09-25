Yayladere'ye atanan Miss Turkey güzeli İdil Bilgen göreve başlamadı! Sadece 2 ayı kaldı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Tıp Fakültesi eğitimini tamamladı. Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen'in kendisine verilen 15 günlük süresi dolmasına rağmen göreve başlamadığı ortaya çıktı. Bilgen'in, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda bir sonraki devlet hizmeti kurasına katılma hakkı bulunuyor.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında birinci seçilen Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, eleştirilere maruz kalmıştı. Röportajında kariyerine doktor olarak devam etmek istediğini belirten İdil Bilgen, kendisine tanınan 15 günlük süresi dolmasına rağmen görev yerine gitmedi.
İDİL BİLGEN ATANDIĞI BİNGÖL'E GİTMEDİ
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması birincisi İdil Bilgen doktorluk görevini devam ettireceğini belirtmişti. Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, tanınan 15 gün süre dolmasına rağmen göreve başlamak için herhangi bir başvuru yapmadığı ortaya çıktı. İdil Bilgen'in 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.
YAYLADERE HALKI İDİL BİLGEN'İ BEKLİYOR
Yayladere esnafı Mehmet Emin Erdem, "Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen'in aramızda olmasını canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir meslek icra ediyor ve onu burada görmekten mutluluk duyarız. Kendisine bir acı kahve ikram etmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz," demişti.
Bu kızın doktor olma hayalleriyle güzellik kraliçesi olmak arasında kaldığını görüyorum bir de göreve başlamak gibi büyük sorumlulukların olduğunu unutmuş olabilir.