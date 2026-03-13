Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla TV8 ekranlarında hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tüm haftanın değerlendirilmesi bugün bir kişiye 200 bin TL'lik büyük ödül kazandıracak. Cuma günü yarışan yarışmacı Serpil Hanım, tüm haftanın dengelerini değiştirebilecekken, tüm gözler gün sonunda büyük ödülü kazanacak yarışmacının kimin olacağına çevrildi. Peki Yemekteyiz bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart 2026 Cuma 200 bin TL büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarına damga vuran Yemekteyiz'de final haftası nihayet geldi çattı. Gün sonunda 200 bin TL'lik büyük ödülün hangi yarışmacıya gideceği merak konusu.

Haftanın başından beri sert eleştirilerin eksik olmadığı yarışma programında, tüm hafta tabaklar, menüler ve lezzetler birbirleriyle yarıştı. Özellikle Serpil Hanım ve Asranur Hanım'ın tartışmaları bu haftaya damga vururken, puanlamalar da titizlikle yapıldı.

Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi açıklandı mı? Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal ve yarışmacıların puanları henüz netlik kazanmadı. Yemekteyiz'de tüm puanlar verildiği zaman haftanın kazanan ismi açıklanacak ve haberimiz de güncellenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 MART CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında rekabet bir an olsun düşmedi. 200 bin TL için yarışan yarışmacılar Yemekteyiz masasında tabaklardan sunuma, lezzetten misafirperverliğe kadar tüm detayları titizlikle değerlendirdi.

Cuma günü yarışan Serpil Yenigün'e verilen puanlar da netleştiği zaman, haftalık performans tablosu açıklanacak. 200 bin TL'yi alan yarışmacı belli olduğu zaman haberimizde bulabilirsiniz. Şimdi gelin bu hafta kimler Yemekteyiz'de 200 bin TL için yarışmış yeniden bir göz atalım...

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞTI?

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün