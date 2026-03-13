Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta yapılan değerlendirilen tabaklar, bugün bir yarışmacıya tam 200 bin TL kazandıracak. Peki Yemekteyiz bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'yi alan yarışmacı kim oldu? İşte ekranların ilgiyle takip edilen Yemekteyiz'de Cuma günü kazanan isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 13:59

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla TV8 ekranlarında hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tüm haftanın değerlendirilmesi bugün bir kişiye 200 bin TL'lik büyük ödül kazandıracak. Cuma günü yarışan yarışmacı Serpil Hanım, tüm haftanın dengelerini değiştirebilecekken, tüm gözler gün sonunda büyük ödülü kazanacak yarışmacının kimin olacağına çevrildi. Peki Yemekteyiz bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart 2026 Cuma 200 bin TL büyük ödülü kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarına damga vuran Yemekteyiz'de final haftası nihayet geldi çattı. Gün sonunda 200 bin TL'lik büyük ödülün hangi yarışmacıya gideceği merak konusu.

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

Haftanın başından beri sert eleştirilerin eksik olmadığı yarışma programında, tüm hafta tabaklar, menüler ve lezzetler birbirleriyle yarıştı. Özellikle Serpil Hanım ve Asranur Hanım'ın tartışmaları bu haftaya damga vururken, puanlamalar da titizlikle yapıldı.

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi açıklandı mı? Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal ve yarışmacıların puanları henüz netlik kazanmadı. Yemekteyiz'de tüm puanlar verildiği zaman haftanın kazanan ismi açıklanacak ve haberimiz de güncellenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 MART CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında rekabet bir an olsun düşmedi. 200 bin TL için yarışan Yemekteyiz masasında tabaklardan sunuma, lezzetten misafirperverliğe kadar tüm detayları titizlikle değerlendirdi.

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

Cuma günü yarışan Serpil Yenigün'e verilen puanlar da netleştiği zaman, haftalık performans tablosu açıklanacak. 200 bin TL'yi alan yarışmacı belli olduğu zaman haberimizde bulabilirsiniz. Şimdi gelin bu hafta kimler Yemekteyiz'de 200 bin TL için yarışmış yeniden bir göz atalım...

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞTI?

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Mart Cuma 200 Bin TL'yi kim aldı?

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Serpil kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Serpil Yenigün mesleği nedir?
ETİKETLER
#yarışmacılar
#200 Bin Tl Kredi
#Haftanın Kazananı
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz
#13 Mart Cuma
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.