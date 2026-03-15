Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yeraltı dizisi, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin tahtını salladı! Haftalık reytinglerde lider koltuğu değişiyor

Mart ayının ikinci haftasında reyting listeleri adeta şok yaşadı. Aylardır zirvenin değişmeyen isimleri arasında yer alan Eşref Rüya, Uzak şehir ve Taşacak Bu Deniz dizileri, sezon ortasında yayınlanmaya başlayan Yeraltı karşısında resmen çuvalladı. Yeraltı dizisi, rakip dizilerin tahtını sallarken, lider koltuğu gelen reyting sonuçlarıyla beraber büyük bir değişime gitti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 14:10

Mart ayıyla beraber ekranlarda yer alan dizilerin rekabeti de iyice kızıştı. Uzun zamandır Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya dizisi 'nin yeni gözdesi Yeraltı karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir Pazartesi akşamlarına, TRT 1 in güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz ise çift haneli reytinglerde ekranlarda fırtına gibi esmeye devam etse de, karşısında bir düşüş yaşadı. İşte ekranların iddialı dizilerinde yaşanan savaşında son durum...

YERALTI DİZİSİ, EŞREF RÜYA, UZAK ŞEHİR VE TAŞACAK BU DENİZ DİZİLERİNİN TAHTINI SALLADI!

NOW TV'nin büyük bir heyecanla beklenen bomba dizisi Yeraltı, 11 Mart Çarşamba akşamı yayınladığı bölümle büyük bir çıkış yakaldı. Dizi, almış olduğu 8. 30 reytingle haftalardır zirveyi kaptırmayan Eşref Rüya'yı geride bıraktı.

Gün birincisi olarak tahta yerleşen Yeraltı dizisi, özellikle Çarşamba akşamlarının tüm dengelerini de altüst etmiş gibi görünüyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yeraltı dizisinin , önümüzdeki haftalarda da bu iddiasını sürdüreceği düşünülüyor.

HAFTALIK REYTİNGLERDE LİDER KOLTUĞU DEĞİŞİYOR

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Yeraltı dizisi, haftalık genel tablonun dışında, zirvedeki diğer rakiplerinin tahtını sallamaya başlamasıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kanal D ekranlarının Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, 9 Mart 2026 tarihinde AB grubunda 14.61 reytingle totaldeki liderliğini sürdürüyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmeyen dizisi Taşacak Bu Deniz ise 13 Mart 2026'da 12.81 reyting oranıyla gündemdeki yerini koruyor.

Ancak Yeraltı dizisinde görülen reyting yükselişi, rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini verdi. İleriki bölümlerde Yeraltı dizisine dair reytingleri uçuracak oranlar görülmesi, güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Deniz Can Aktaş - Haydar Ali

Devrim Özkan - Ceylan

Uraz Kaygılaroğlu - Bozkurt Hanoğlu (Bozo)

Ekin Mert Daymaz - Ferhat Hanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi - Melek Aslan

Burak Sevinç - Merdan Hanoğlu

Hakan Çelebi - Paşa Hanoğlu

Sümeyye Aydoğan - Sultan

Mehmet Yılmaz Ak - Yılmaz

Hülya Gülşen Irmak - Gülsüm

Emir Benderlioğlu - Yavuz

Koray Şahinbaş - Efraim

Ekin Aksoy - Pınar

Erol Babaoğlu - Ölü Yaşar

Nilay Erdönmez - Aslı

ETİKETLER
#televizyon
#now tv
#reyting
#Yeraltı Dizisi
#Dizi Rekabeti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.