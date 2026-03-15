Yeraltı dizisi, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin tahtını salladı! Haftalık reytinglerde lider koltuğu değişiyor

Mart ayıyla beraber ekranlarda yer alan dizilerin rekabeti de iyice kızıştı. Uzun zamandır Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya dizisi NOW TV'nin yeni gözdesi Yeraltı karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir Pazartesi akşamlarına, TRT 1 in güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz ise çift haneli reytinglerde ekranlarda fırtına gibi esmeye devam etse de, Yeraltı dizisi karşısında bir düşüş yaşadı. İşte ekranların iddialı dizilerinde yaşanan reyting savaşında son durum...

YERALTI DİZİSİ, EŞREF RÜYA, UZAK ŞEHİR VE TAŞACAK BU DENİZ DİZİLERİNİN TAHTINI SALLADI!

NOW TV'nin büyük bir heyecanla beklenen bomba dizisi Yeraltı, 11 Mart Çarşamba akşamı yayınladığı bölümle büyük bir çıkış yakaldı. Dizi, almış olduğu 8. 30 reytingle haftalardır zirveyi kaptırmayan Eşref Rüya'yı geride bıraktı.

Gün birincisi olarak tahta yerleşen Yeraltı dizisi, özellikle Çarşamba akşamlarının tüm dengelerini de altüst etmiş gibi görünüyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yeraltı dizisinin , önümüzdeki haftalarda da bu iddiasını sürdüreceği düşünülüyor.

HAFTALIK REYTİNGLERDE LİDER KOLTUĞU DEĞİŞİYOR

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Yeraltı dizisi, haftalık genel tablonun dışında, zirvedeki diğer rakiplerinin tahtını sallamaya başlamasıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kanal D ekranlarının Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, 9 Mart 2026 tarihinde AB grubunda 14.61 reytingle totaldeki liderliğini sürdürüyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmeyen dizisi Taşacak Bu Deniz ise 13 Mart 2026'da 12.81 reyting oranıyla gündemdeki yerini koruyor.

Ancak Yeraltı dizisinde görülen reyting yükselişi, rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini verdi. İleriki bölümlerde Yeraltı dizisine dair reytingleri uçuracak oranlar görülmesi, güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Deniz Can Aktaş - Haydar Ali

Devrim Özkan - Ceylan

Uraz Kaygılaroğlu - Bozkurt Hanoğlu (Bozo)

Ekin Mert Daymaz - Ferhat Hanoğlu

Ülkü Hilal Çiftçi - Melek Aslan

Burak Sevinç - Merdan Hanoğlu

Hakan Çelebi - Paşa Hanoğlu

Sümeyye Aydoğan - Sultan

Mehmet Yılmaz Ak - Yılmaz

Hülya Gülşen Irmak - Gülsüm

Emir Benderlioğlu - Yavuz

Koray Şahinbaş - Efraim

Ekin Aksoy - Pınar

Erol Babaoğlu - Ölü Yaşar

Nilay Erdönmez - Aslı