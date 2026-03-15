Editor
 | Canan Okur

Sahtekarlar dizisi final mi yaptı? Sahtekarlar dizisi neden bitti?

NOW TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Sahtekarlar dizisine yönelik final kararı gündemde. Dizinin sıkı takipçileri ise yaşanan bu gelişme sonrası 'Sahtekarlar final mi yaptı, neden?', 'Sahtekarlar dizisi bitti mi?' sorularına da cevap arıyor. Arama motorlarında Sahtekarlar başlığı hızla sorgulanırken, diziye dair son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Sahtekarlar dizisi final mi yaptı? Sahtekarlar dizisi neden bitti?
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 13:21
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 13:21

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi, 12 Ekim 2025 tarihinde ekranlarında yer almış ve oldukça yoğun bir ilgi görmüştü. ve 'in başrol oynadığı dizi çok kısa sürede geniş izleyici kitlesi edinmişti. Ancak Sahtekarlar dizisi hayranlarını şoke eden bir gelişme sonrası gözler dizinin akıbetine çevrildi. Düşen reyting oranları sonrası arama motorlarında 'Sahtekarlar dizisi final mi yaptı?', 'Sahtekarlar dizisi neden bitti?, 'Sahtekarlar final bölümü ne zaman?' gibi sorular da hız kazandı. Peki Sahtekarlar dizisi gerçekten bitti mi? Sahtekarlar neden reyringleri düştü? İşte detaylar...

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

NOW TV'nin dikkat çeken dizisi Sahtekarlar, Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in güçlü performansıyla, yayınladığı her bölümle gündem olmaya devam ediyordu.

Ancak güçlü rakiplerle baş edemeyen Sahtekarlar dizisi, reyting kurbanı oldu. İddialı bir başlangıç yapmasına rağmen, son veriler Sahtekarlar dizisinde final kararı alınmasına neden oldu. NOW dizisi Sahtekarlar 22. bölümle beraber final kararını duyurdu.

Sahtekarlar dizisinin final kararı almasındaki en öneml gelişme ise son günlerdeki reyting performansı oldu. Yayınlandığı sezonda çok güçlü rakipleri karşısına alan Sahtekarlar, gelen bilgilere göre, reyting tablosunda istenilen sonuca ulaşamadı. Dizinin hayranlarını üzen bu gelişme sonrası, 'Sahtekarlar dizisi neden bitti?' sorusu da çok fazla sorgulanmaya başlandı.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek gibi güçlü isimler olmasına rağmen, final kararı aran Sahtekarlar adeta şoke etkisi oluşturdu. Dev oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle beğenilen dizinin final kararında ve reytinglerin düşmesinde neden olan ise senaryoda son zamanlarda temponun düşmesi olarak gösteriliyor.

Özellikle Burak Deniz'in kendi sosyal medya hesabı üzerinden The End notuyla yaptığı paylaşım, takipçiler tarafından binlerce yorum aldı.

SAHTEKARLAR DİZİSİ BAŞKA BİR KANALDA DEVAM EDER Mİ?

Sahtekarlar dizisinin final yapmasının ardından tüm gözler dizinin başka bir kanalda yayın hayatına devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Ay Yapım imzalı projenin başka bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak gelen bilgiler 22. bölümle ekranlara veda eden Sahtekarlar dizisinin hikayesini tamamen noktaladığı yönünde. Şu an için Sahtekarların herhangi bir kanal ya da platformda devam etme gibi planı bulunmamakta.

