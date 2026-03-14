Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte bu hafta fenomen dizilerin neden yayında olmadığı merak ediliyor. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala dizi severler bayram haftasında dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Fenomen dizilerin sıkı takipçileri bu hafta diziler var mı, yok mu öğrenmek istiyor. Peki, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Teşkilat, Mehmet Fetihler Sultanı, Uzak Şehir dizileri bu hafta neden yok? Bayram haftası olmayacak diziler hangileri? Bu hafta dizilerin neden olmadığına dair detayları sizin için araştırdık. İşte bayram haftası yayında olmayacak diziler…

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Teşkilat, Mehmet Fetihler Sultanı ve Uzak Şehir gibi fenomen dizilerin neden bu hafta olmadığı seyirci tarafından araştırılıyor. 16 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla Ramazan Bayramı haftası başlıyor. Televizyon sektörünün genel uygulaması gereği dizilerin yeni bölümlerine Ramazan Bayramı haftasında ara veriliyor.

Genellikle bayramlar ve yılbaşı tatillerinde kanallar ve diziler, reklam bütçelerindeki azalma ve izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle yayına 1-2 hafta ara veriyor. Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlıyor ve 22 Mart Pazar günü sona eriyor. 16-22 Mart haftasında ise dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bayram haftalarında genel uygulamaya göre televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler meydana geliyor. Bu süreçte bazı diziler yeni bölümlerinin yerine tekrar bölümleriyle ekranlarda yerini alırken, bazı yapımlar ise farklı projelerle izleyici karşısına çıkıyor. Genellikle birçok yapım yayın akışına 1 haftalık ara veriyor. Fakat bazı diziler bayram haftası olmasına rağmen yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkabiliyor.

BAYRAM HAFTASI OLMAYACAK DİZİLER!

Bu süreçte projelerin yayın tarihlerinde değişiklikler de yaşanabiliyor. Bu hafta bayram haftası olması nedeniyle hangi dizilerin ekranda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Kanalların yayın akışındaki güncellemelere göre dizilerin yayın tarihlerinde değişiklikler meydana gelebiliyor.

Şu ana kadar yayın akışında değişiklik yapan yapım TRT 1’in Cennetin Çocukları dizisi oldu. Diğer kanalların yayın akışlarında yeni bölümlerin ekranlarda olacağı görülse de resmi bir değişiklik henüz duyurulmadı. İlerleyen süreçte yayın akışlarında yaşanan değişikliklerle bayram haftasında olmayacak diziler belli olacak.