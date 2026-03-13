Netflix’in bomba dizisi İstanbul Hatırası'nda Cem Davran sürprizi! İş adamı Adem Yezdan rolüyle nefes kesecek

Ekranların usta isimlerini bir araya getiren İstanbul Hatırası dizisi kadrosuna dev bir isim daha kattı. Başarılı oyuncu Cem Davran İstanbul Hatırası dizisi hikayesine dahil oldu. Ahmet Ümit'in aynı adlı dikkat çeken romanı İstanbul Hatırası, Netflix için uyarlanıyor ve daha şimdiden gündemde olan dizide Cem Davran, iş adamı Adem Yezdan rolüyle yer alacak. İşte detaylar...

Son zamanların iddialı projeleri arasında yer alan dizisi İstanbul Hatırası için geri sayım başladı. Usta isim Ahmet Ümit'in imzasını taşıyan ve milyonların okuduğu İstanbul Hatırası romanı, şimdi de ekran başındakileri koltuklara çivilemeyi hedefliyor. Hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı projeye son olarak ünlü oyuncu Cem Davran'da dahil oldu. Hikayede iş adamı Adem Yezdan rolünde olacak olan Cem Davran, şimdiden heyecanı ikiye katlamış durumda. İşte Netflix'in iddialı dizileri arasında şimdiden yerini alan İstanbul Hatırası'na dair yaşanan son gelişmeler...

NETFLİX'İN BOMBA DİZİSİ İSTANBUL HATIRASI'NDA CEM DAVRAN SÜRPRİZİ!

Usta kalem Ahmet Ümit'in edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran eseri İstanbul Hatırası, Netflix platformu için uyarlanıyor.

Hem hikayesi hem de yıldızlar geçidine dönen oyuncu kadrosuyla daha şimdiden merak uyandıran İstanbul Hatırası hikayesine Cem Davran'da dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu İstanbul Hatırası'nın Adem Yezdan'ı olacak.

Başarılı projelerde imzası bulunan Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin oyuncu kadrosunda dev isimler bulunuyor.

Başkomiser Nevzat'ı başarılı ve karizmatik oyuncu Nejat İşler oynarken, yardımcısı Komiser Ali'yi Bilal Yiğit Koçak oynayacak. Aynı zamanda kriminoloji uzmanı Zeynep'i ise Simay Barlas oynayacak. Uzun süre ekranlardan uzak kalan ise hikayede sevenlerini heyecanlandıran bir rolde bulunacak.

İŞ ADAMI ADEM YEZDAN ROLÜYLE NEFES KESECEK

Cem Davran'ın İstanbul Hatırası dizisinde oynayacağı Adem Yezdan karakteri, İstanbul'da devasa bir inşaat projesine imza atan güçlü ve gizemli bir iş adamı olarak öne çıkıyor.

Adem Yezdan rolü özellikle cinayetlerle örtülü karmaşık hikayede tam da merkezde yer alan kritik bir karakter. Sürükletici hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle Netflix'in İstanbul Hatırası dizisinin, Nisan ayı başında kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Dizi çekimlerinin başlamasıyla beraber de setten sızacak ilk görüntüler şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Cem Davran'ın ise daha önce yer aldığı rollerde oyunculuğunu kanıtlamış olması ve uzun süre sonra İstanbul Hatırası ile ekranlara geri dönmesi, diziye dair ilgiyi daha da artırmış durumda.

