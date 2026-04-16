Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yeraltı dizisine Ajda Pekkan damgası! Bozo karakterine övgü dolu sözler

Süperstar Ajda Pekkan konserinde kendisini izlemeye gelen seyircisiyle ‘Yeraltı’ dizisi sohbeti gerçekleştirdi. Dizideki Bozo karakteri hakkında konuşan Pekkan, Uraz Kaygılaroğlu’nu öve öve bitiremedi. Kaygılaroğlu’nun dizideki kullandığı bazı sözler sosyal medyada da paylaşım rekoru kırmıştı.

Dün akşam konserinde izleyicisiyle 'Yeraltı' sohbeti yapan Ajda Pekkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun performansına övgü dolu sözler söyledi. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Ülkü Hilal Çiftçi ve Burak Sevinç'in kadrosunda yer aldığı dizi, Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya başladığı günden bu yana reytinglerde dikkat çekici bir yükseliş yakaladı.

HABERİN ÖZETİ

Ajda Pekkan, dün akşamki konserinde izleyicilerle 'Yeraltı' dizisi üzerine sohbet ederken Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterini övdü.
Ajda Pekkan, konserinde izleyicilerle 'Yeraltı' dizisi hakkında konuştu.
Pekkan, dizideki Bozo karakterine değinerek Uraz Kaygılaroğlu'na övgü dolu sözler söyledi.
Kaygılaroğlu'nun dizide kullandığı bazı replikler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Uraz Kaygılaroğlu'nun 'Ömrüm' repliği popüler hale geldi ve kendisi bu karakterle farklı bir noktaya taşındı.
Uraz Kaygılaroğlu'na Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu ve hediye geldi.
Uraz Kaygılaroğlu, 1987 İstanbul doğumlu bir Türk oyuncu ve sunucudur.
YERALTI DİZİSİNE AJDA PEKKAN DAMGASI

Ajda Pekkan, konserinde kendisini izlemeye gelen seyircilerle ‘Yeraltı’ dizisi üzerine sohbet etti. Dizideki Bozo karakterine değinen Pekkan, Uraz Kaygılaroğlu’na övgüler yağdırdı. Kaygılaroğlu’nun dizide kullandığı bazı replikler ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Konserinde konuşan Pekkan, "Yeraltı’nı seyretmiyor musunuz siz ya? Bozo var ya Bozo mahvetti hepimizi. Şöyle bir bakış attı, kalbimi yaktı. Ayyy o nedir ya?" diyerek Uraz Kaygılaroğlu'na övgü dolu sözler söyledi.

ÖMRÜM REPLİĞİ BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Uraz Kaygılaroğlu'nun Bozo karakteri ve "Ömrüm" repliği oldukça popüler hale gelmiş ve Kaygılaroğlu bu karakterle farklı bir noktaya taşınmıştı. Kaygılaroğlu’na, Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu ve hediye gelmişti.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Kaygılaroğlu, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım attı.

Doğal oyunculuğu, enerjik tavrı ve komediyle dramı bir arada taşıyabilmesi sayesinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda ve sinema filmlerinde de yer alarak kariyerini çeşitlendirdi.

Kaygılaroğlu, özellikle “Pis Yedili”, “Harem”, “Yedi Güzel Adam”, “Baba Candır”, “Masum Değiliz”, “Ege’nin Hamsisi”, “Sefirin Kızı”, “Üç Kuruş” ve “Erşan Kuneri” gibi dizilerdeki performanslarıyla tanındı. Farklı türlerdeki yapımlarda üstlendiği rollerle dikkat çeken oyuncu son yıllarda dramatik karakterlerdeki başarısıyla da adından söz ettirmektedir.


