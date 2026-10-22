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İstanbul
Sürükleyici hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgiyle takip ettiği Yeraltı dizisi, bu kez başrol oyuncularının bölüm başına kazandığı öne sürülen ücretlerle gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu’nun 1,5 milyon TL, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın ise 1,2 milyon TL kazandığı iddia edildi. Peki Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?
Magazin haberlerinde yer alan iddialara göre dizinin başrol oyuncularının bölüm başına aldığı öne sürülen ücretler şöyle:
• Uraz Kaygılaroğlu: 1 milyon 500 bin TL
• Devrim Özkan: 1 milyon 200 bin TL
• Deniz Can Aktaş: 1 milyon 200 bin TL
Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre üç oyuncunun bir bölüm için aldığı iddia edilen toplam ücret 3 milyon 900 bin TL'ye ulaşıyor. Ancak söz konusu tutarların oyuncular veya yapım şirketi tarafından doğrulanmadığı unutulmamalı.
Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu için öne sürülen 1,5 milyon TL'lik bölüm ücreti, iddialar arasındaki en yüksek rakam olarak öne çıkıyor. Televizyon projelerinde oyuncuların kazançları; sektördeki deneyimleri, tanınırlıkları, yapımın bütçesi ve sözleşme şartları gibi çeşitli etkenlere göre değişebiliyor.
Kaygılaroğlu'nun gerçekten bu miktarı alıp almadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu tutarın kesinleşmiş bir kazanç bilgisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın bölüm başına 1,2 milyon TL kazandığı da magazin gündemindeki iddialar arasında yer alıyor. Ancak oyuncuların ücretlerinin aynı olduğu yönündeki iddialar, sözleşmelerinin de aynı şartları taşıdığı anlamına gelmiyor. Ödeme takvimi, çalışma koşulları ve özel anlaşmalar, oyuncuların toplam gelirlerini etkileyebiliyor.
Bölüm başına öne sürülen ücretler üzerinden dört bölümlük varsayımsal bir hesaplama yapıldığında oyuncuların kazançları şöyle sıralanıyor:
• Uraz Kaygılaroğlu: 6 milyon TL
• Devrim Özkan: 4 milyon 800 bin TL
• Deniz Can Aktaş: 4 milyon 800 bin TL
Bu hesaba göre üç oyuncunun dört bölüm için toplam kazancı 15 milyon 600 bin TL'ye ulaşabilir. Ancak bu tutarlar, doğrulanmış aylık gelirler değil, bölüm başına ücret iddialarının dörtle çarpılmasıyla elde edilen tahmini rakamlar.
Dizilerin yayın takvimleri her ay aynı sayıda bölümden oluşmayabiliyor. Sezon araları ve yayın ertelemelerinin yanı sıra sözleşmelerdeki ödeme koşulları da aylık kazancı değiştirebiliyor. Ayrıca açıklanan ücretlerin vergi ve diğer kesintiler öncesindeki tutarlar olup olmadığı da bilinmiyor.