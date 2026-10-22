Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:42

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına kazandığı öne sürülen ücretler merak konusu oldu. Magazin basınında Uraz Kaygılaroğlu için 1,5 milyon TL, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş için ise 1,2 milyon TL iddiaları gündeme geldi. Ancak oyuncuların kazançlarına ilişkin bu rakamlar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:42

Sürükleyici hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgiyle takip ettiği , bu kez başrol oyuncularının bölüm başına kazandığı öne sürülen ücretlerle gündeme geldi. ’nun 1,5 milyon TL, ve ’ın ise 1,2 milyon TL kazandığı iddia edildi. Peki Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

HABERİN ÖZETİ

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yeraltı dizisinin başrol oyuncularının bölüm başına aldığı öne sürülen ücretler magazin gündeminde yer aldı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına 1,5 milyon TL kazandığı iddia edildi.
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın bölüm başına 1,2 milyon TL kazandığı iddia edildi.
Bu iddialar oyuncular veya yapım şirketi tarafından doğrulanmadı.
Varsayımsal bir hesaplamaya göre üç oyuncunun dört bölüm için toplam kazancının 15 milyon 600 bin TL'ye ulaşabileceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI NE KADAR KAZANIYOR?

haberlerinde yer alan iddialara göre dizinin başrol oyuncularının bölüm başına aldığı öne sürülen ücretler şöyle:

•    Uraz Kaygılaroğlu: 1 milyon 500 bin TL
•    Devrim Özkan: 1 milyon 200 bin TL
•    Deniz Can Aktaş: 1 milyon 200 bin TL

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre üç oyuncunun bir bölüm için aldığı iddia edilen toplam ücret 3 milyon 900 bin TL'ye ulaşıyor. Ancak söz konusu tutarların oyuncular veya yapım şirketi tarafından doğrulanmadığı unutulmamalı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu için öne sürülen 1,5 milyon TL'lik bölüm ücreti, iddialar arasındaki en yüksek rakam olarak öne çıkıyor. Televizyon projelerinde oyuncuların kazançları; sektördeki deneyimleri, tanınırlıkları, yapımın bütçesi ve sözleşme şartları gibi çeşitli etkenlere göre değişebiliyor.

Kaygılaroğlu'nun gerçekten bu miktarı alıp almadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu tutarın kesinleşmiş bir kazanç bilgisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ'IN KAZANCI NE KADAR?

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın bölüm başına 1,2 milyon TL kazandığı da magazin gündemindeki iddialar arasında yer alıyor. Ancak oyuncuların ücretlerinin aynı olduğu yönündeki iddialar, sözleşmelerinin de aynı şartları taşıdığı anlamına gelmiyor. Ödeme takvimi, çalışma koşulları ve özel anlaşmalar, oyuncuların toplam gelirlerini etkileyebiliyor.

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

YERALTI DİZİSİNİN OYUNCULARININ BÖLÜM BAŞINA ALDIĞI ÜCRETLER NE? 

Bölüm başına öne sürülen ücretler üzerinden dört bölümlük varsayımsal bir hesaplama yapıldığında oyuncuların kazançları şöyle sıralanıyor:

•    Uraz Kaygılaroğlu: 6 milyon TL
•    Devrim Özkan: 4 milyon 800 bin TL
•    Deniz Can Aktaş: 4 milyon 800 bin TL

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Bu hesaba göre üç oyuncunun dört bölüm için toplam kazancı 15 milyon 600 bin TL'ye ulaşabilir. Ancak bu tutarlar, doğrulanmış aylık gelirler değil, bölüm başına ücret iddialarının dörtle çarpılmasıyla elde edilen tahmini rakamlar.

Yeraltı dizisinin oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler ne? Yeraltı dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Dizilerin yayın takvimleri her ay aynı sayıda bölümden oluşmayabiliyor. Sezon araları ve yayın ertelemelerinin yanı sıra sözleşmelerdeki ödeme koşulları da aylık kazancı değiştirebiliyor. Ayrıca açıklanan ücretlerin vergi ve diğer kesintiler öncesindeki tutarlar olup olmadığı da bilinmiyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?
Yeraltı dizisinde Servet neden öldü? Enis Aybar Yeraltı’na veda mı ediyor?
ETİKETLER
#magazin
#devrim özkan
#uraz kaygılaroğlu
#Deniz Can Aktaş
#yeraltı dizisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.