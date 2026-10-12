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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:09

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Salih Güney, Çeşme'deki evinin kapılarını katıldığı bir programa açtı. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları arasında yer alan usta oyuncunun evini görenler hayran kaldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilini sürdüren Salih Güney, hem evi hem de evinin manzarasıyla herkesi mest etti. Yeşilçam'ın usta jönünün evi görenleri hayran bıraktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:09

'ın usta jönü olarak tanınan Salih Güney, Türk sinemasının bir dönemine damga vuran isimler arasında yer almıştı. Oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla hafızalara kazınan Türk sinemasının yaşayan efsanesi, bu kez 'deki eviyle dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı projelerle Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından biri olan Salih Güney'in İzmir Çeşme'de bulunan evi görenleri kendine hayran bıraktı. Şimdilerde tatilini sürdürdüğü öğrenilen usta oyuncu evinin kapısını katıldığı bir programa açtı. Hem evi hem de evinin manzarasıyla görenleri mest eden Salih Güney, Ege manzarasını gören villasıyla da büyük beğeni topladı.

SALİH GÜNEY'İN ÇEŞME'DEKİ EVİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI!

Türk sinemasında sayısız projeye imza atan Salih Güney, bir döneme damga vuran isimler arasında yer almıştı. Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuk kariyeriyle adından sık sık söz ettiren Güney, bu kez rol aldığı filmlerle değil, Çeşme'deki eviyle gündeme bomba gibi oturdu. Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden usta oyuncu, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan evinin kapılarını Asiye Acar’ın sunumuyla ’de ekrana gelen ‘Pazar Gezmesi’ne açtı.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

Yeşilçam'ın yıldız isimleri arasında yer alan 81 yaşındaki Salih Güney, İzmir'in uğrak tatil beldelerinden Çeşme'de sürdürdüğü hayatıyla dikkat çekti. Usta oyuncunun hem evi hem de evinin manzarası kendine hayran bıraktı. Güney'in evinin içinden ve çevresinden yayınlanan görüntüler, deniz manzarası eşliğinde sakin bir yaşamın nasıl göründüğünü adeta gözler önüne serdi.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

Çeşme'deki evi, sade dekorasyonu ve ferah görünümüyle öne çıkan Salih Güney'in manzarası da kendine hayran bıraktı. Evinin kapılarını ilk kez katıldığı bir programa açan usta sanatçı, magazin gündeminde de büyük ses getirdi. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Güney'in evinin farklı köşelerine yerleştirilen büyük saksı bitkileri dikkat çekerken, beyaz koltukların, ahşap detayların, kitaplarla dolu rafların da yaşam alanına samimi bir hava kattığı görüldü.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

Yeşilçam’ın unutulmaz jönü Salih Güney’in Ege manzarasına açılan evi merak uyandırırken, sade dekorasyonu ve ferah görünümü de ön plana çıkan detaylar arasında yer aldı. Gösterişli mobilyalar yerine daha sade parçaların tercih edildiği yaşam alanında, evin doğal dokusunu tamamlayan ayrıntılar ise dikkat çekti. Usta oyuncunun Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

EGE MANZARASI MEST ETTİ!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Salih Güney’in evinin içi kadar Ege manzarası da görenleri mest etti. Güney'in Çeşme'deki evini öne çıkaran en önemli ayrıntılardan biri ise dışarıdan görülen manzara oldu. Turkuaz renkli deniz, marinada sıralanan tekneler ve kıyı boyunca uzanan yerleşim alanları, Ege'nin kendine özgü güzelliğini ortaya koyduğu bu manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam yıldızı Salih Güney'in Çeşme'deki evini görenler hayran kaldı! Ege manzarası mest etti

Salih Güney'in İzmir Çeşme'de bulunan evinin manzarasında denizin farklı tonları dikkat çekti. Teknelerin oluşturduğu görüntüye kıyıdaki yapılar ve yeşil tepelerin eşlik etmesi ise bambaşka bir güzelliği gözler önüne serdi. Özellikle açık havada denizin mavisiyle gökyüzünün birleşmesi, fotoğraflara ferah bir görünüm kazandırdığını gözler önüne serdi.

 

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ETİKETLER
#yeşilçam
#kanal d
#Çeşme
#salih güney
#Pazar Gezmesi
#Magazin
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