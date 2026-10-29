Yeşilçam’ın unutulmaz karakter oyuncularından İhsan Gedik, yıllar içinde rol aldığı filmlerle Türk sinemasının tanınan yüzleri arasında yer aldı. Yaklaşık 48 yıl süren sinema kariyerinde yüzlerce yapımda rol alan Gedik, özellikle sert ve kötü karakterleriyle hafızalara kazındı. Usta oyuncu, geçmişte çekilen görüntülerinin yeniden gündeme gelmesiyle bir kez daha konuşulmaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeşilçam’ın Hafızalara Kazınan Kötü Adamıydı! İhsan Gedik’in Son Hali Görenleri Şaşırttı Yeşilçam’ın unutulmaz karakter oyuncularından İhsan Gedik, yaklaşık 48 yıllık kariyeri, canlandırdığı kötü karakterler ve geçmişte çekilen görüntülerinin yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekmektedir. Sinema sektörüne 1960'lı yıllarda set işçisi olarak adım atan Gedik, sonradan oyunculuğa yönelmiştir. Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi isimlerle aynı filmlerde yer almış, çoğunlukla sert ve kötü adam rollerini canlandırmıştır. Rol aldığı film sayısı bazı kaynaklarda yaklaşık 600 olarak belirtilirken, oyuncu bir röportajında 800'den fazla filmde oynadığını ifade etmiştir. Sinema kariyerindeki anılarını ve fotoğraflarını 'Dünden Bugüne İhsan Gedik' adlı kitabında toplamış ve kitabını Karaköy-Tünel hattında satarken görüntülenmiştir.

İHSAN GEDİK, YEŞİLÇAM’A SET İŞÇİSİ OLARAK GİRDİ

İhsan Gedik’in sinema yolculuğu 1960’lı yıllarda başladı. İlk olarak set işçisi olarak sinema sektörüne adım atan Gedik, ilerleyen yıllarda oyunculuğa yöneldi. Kariyeri boyunca çoğunlukla sert karakterlere hayat veren oyuncu, dönemin önemli isimleriyle aynı projelerde yer aldı.

CÜNEYT ARKIN VE KEMAL SUNAL GİBİ İSİMLERLE AYNI FİLMLERDE ROL ALDI

Yeşilçam döneminin pek çok yapımında rol alan İhsan Gedik, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi yıldızlarla aynı filmlerde kamera karşısına geçti. Özellikle kötü adam rollerindeki performansıyla tanınan oyuncunun filmografisinde çok sayıda sinema filmi bulunuyor.

Gedik’in rol aldığı yapımların sayısı kaynaklara göre değişiyor. Bazı kaynaklarda yaklaşık 600 filmde yer aldığı belirtilirken oyuncu, geçmişte verdiği bir röportajda 800’den fazla filmde oynadığını ifade etmişti.

ANILARINI VE FOTOĞRAFLARINI KİTAPTA TOPLADI

İhsan Gedik, sinema kariyerinden izleri ve arşivindeki fotoğrafları Dünden Bugüne İhsan Gedik adlı kitabında bir araya getirdi. Oyuncunun kitabını İstanbul’da Karaköy-Tünel hattında satarken görüntülendiği kareler de daha önce gündeme gelmişti.

Usta oyuncunun yıllara yayılan kariyeri ve Yeşilçam döneminden kalan anıları, Türk sinemasının geçmişine ilgi duyanların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden İhsan Gedik, yıllar geçse de sinemaseverlerin hafızasındaki yerini koruyor. Bir dönem filmlerde karşısına çıktığı karakterlerle izleyiciyi kızdıran usta oyuncu, bugün de geçmişten kalan anılarıyla ilgi görüyor. Onun hikayesi, Yeşilçam’ın yalnızca başrol yıldızlarından değil, filmlere renk katan emekçilerinden de oluştuğunu bir kez daha hatırlatıyor.