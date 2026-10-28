TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:25

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Yeşilçam’ın sevilen yapımlarından biri olan Şabanoğlu Şaban, konusuyla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da oyuncularıyla yakından takip ediliyor. Öyle ki film de Selma karakterini oynayan Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Sevda Aktolga, değişimiyle şaşırtırken, güzelliğinden de ödün vermiyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:25

, Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarla ekranlara gelen Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Özellikle de Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı olarak oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Sevda Aktolga, değişimiyle de gündemde yer aldı. Güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Sevda Aktolga, şimdilerde kendisini görenleri hayret ettiriyor. İşte detaylar…

ŞABANOĞLU ŞABAN’IN SELMA’SI SEVDA AKTOLGA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

’ın unutulmaz eserlerinden olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Başarışı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Sevda Aktolga, oynadığı birçok filmde karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerden biri haline geldi.

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Oynadığı yapımlarla sevilerek geniş bir hayran kitlesi elde eden Sevda Aktolga, özellikle de gençlik yıllarındaki güzelliğiyle dikkat çekiyor ve o dönemlerde gözde isimlerden biri oluyordu.  

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Sevda Aktolga, sadece Hababam Sınıfı serilerinde değil, Şabanoğlu Şaban yapımında da oynadığı Selma karakteriyle döneme damga vuran isimlerden biri haline geldi.  Yeşilçam’ın sevilerek takip edilen yapımlarında rol alan Sevda Aktolga, kariyerinde başarılı işlere imza atmıştır. Yıllar sonra ortaya çıkarak hayranlarında adeta bir nostalji yapan Aktolga, güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmediği görülüyor.

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

GÜZELLİĞİ HALA KONUŞULUYOR

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin güzelliğiyle hala daha da konuşulan Sevda Aktolga, son haliyle de kısa süre de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim o günlerden bu yana güzelliğiyle akıllarda kalırken şimdiler de 68 yaşında olmasıyla da herkes de şaşkınlık oluşturuyor.

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Kariyerine başladığında henüz 20 yaşlarında olan Sevda Aktolga, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönemin duru güzelliği olarak anılan Sevda Aktolga’nın son halini görenler adeta şaşkınlık yaşıyor.

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Kamuoyunda ’da dünyaya geldiği ifade edilen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nde eğitim aldığı biliniyor. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde yer alan Sevda Aktolga, kariyerine ‘İnsan Avcısı’ adlı filmle başladığı biliniyor.

Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

2008 ve 2016 yılları arasında Unutma Beni isimli dizi de rol aldığı bilinen Sevda Aktolga, şimdilerde yıllar sonra ortaya çıkarak gündemdeki yerini alıyor. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Sevda Aktolga, yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
48 yaşındaki İsmail YK yıllardır hiç değişmedi! Son hali hayranlarını şaşırttı
Survivor Nagihan Karadere’nin estetik sonrası son hali ortaya çıktı! “Barbie gibi olacağım” demişti
ETİKETLER
#yeşilçam
#İstanbul
#hababam sınıfı
#Sevda Aktolga
#Şabanoğlu Şaban
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.