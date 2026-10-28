Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği hala konuşuluyor

Hababam Sınıfı, Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarla ekranlara gelen Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Özellikle de Şabanoğlu Şaban’ın Selma’sı olarak oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Sevda Aktolga, değişimiyle de gündemde yer aldı. Güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren Sevda Aktolga, şimdilerde kendisini görenleri hayret ettiriyor. İşte detaylar…

ŞABANOĞLU ŞABAN’IN SELMA’SI SEVDA AKTOLGA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerinden olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Başarışı oyunculuğuyla adından sıklıkla söz ettiren Sevda Aktolga, oynadığı birçok filmde karakterleriyle hafızalara kazınan isimlerden biri haline geldi.

Oynadığı yapımlarla sevilerek geniş bir hayran kitlesi elde eden Sevda Aktolga, özellikle de gençlik yıllarındaki güzelliğiyle dikkat çekiyor ve o dönemlerde gözde isimlerden biri oluyordu.

Sevda Aktolga, sadece Hababam Sınıfı serilerinde değil, Şabanoğlu Şaban yapımında da oynadığı Selma karakteriyle döneme damga vuran isimlerden biri haline geldi. Yeşilçam’ın sevilerek takip edilen yapımlarında rol alan Sevda Aktolga, kariyerinde başarılı işlere imza atmıştır. Yıllar sonra ortaya çıkarak hayranlarında adeta bir nostalji yapan Aktolga, güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmediği görülüyor.

GÜZELLİĞİ HALA KONUŞULUYOR

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin güzelliğiyle hala daha da konuşulan Sevda Aktolga, son haliyle de kısa süre de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim o günlerden bu yana güzelliğiyle akıllarda kalırken şimdiler de 68 yaşında olmasıyla da herkes de şaşkınlık oluşturuyor.

Kariyerine başladığında henüz 20 yaşlarında olan Sevda Aktolga, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönemin duru güzelliği olarak anılan Sevda Aktolga’nın son halini görenler adeta şaşkınlık yaşıyor.

Kamuoyunda İstanbul’da dünyaya geldiği ifade edilen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nde eğitim aldığı biliniyor. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde yer alan Sevda Aktolga, kariyerine ‘İnsan Avcısı’ adlı filmle başladığı biliniyor.

2008 ve 2016 yılları arasında Unutma Beni isimli dizi de rol aldığı bilinen Sevda Aktolga, şimdilerde yıllar sonra ortaya çıkarak gündemdeki yerini alıyor. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Sevda Aktolga, yakından takip edilen isimlerden biri haline geliyor.