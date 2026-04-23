Oynadığı film ve dizilerle izleyicinin gönlünde taht kuran Yeşilçam’ın usta ismi Ferdi Atuner’den geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Ferdi Atuner, hayatını kaybetti. Ailesi kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Pek çok yapımla ekrana gelen usta isme bugün veda edildi.

HABERİN ÖZETİ Yeşilçam’ın usta ismi Ferdi Atuner’e son veda! Çocuklarından yürek burkan itiraflar Yeşilçam'ın usta ismi Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Ferdi Atuner, uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. 82 yaşındaki sanatçı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eski Topkapı Mezarlığı'na götürüldü. Kızı İlayda Atuner, babasının halka mal olmuş kıymetli bir insan olduğunu söyledi. Oğlu Toygar Atuner, Antalya'da yaşadığı için babasıyla uzun süredir görüşemediğini belirtti.

Seslendirme sanatçısı olarak bilinen ve Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ferdi Atuner, bir süredir sağlık problemleriyle gündemde yer alıyordu. 82 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Atuner’e bugün veda edildi.

82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törenin ardından aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner'in cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

Zincirlikuyu Camii’ne götürülen Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, oğlu Toygar Atuner, yakınları ve sanat camiasından birçok kişi törene katıldı. Ferdi Atuner için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun al bayrağa sarılı cenazesi defnedilmek üzere Eski Topkapı Mezarlığı'na götürüldü.

ÇOCUKLARINDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR

Ünlü isimler ve sanat camiasından pek çok kişinin katılın gösterdiği cenaze töreninde Ferdi Atuner’in çocuklarının konuşmaları yürek burktu. Usta ismin kızı İlayda Atuner, "Sanatına aşık halka mal olmuş, çok kıymetli bir insandı. Her şeyden önce benim babamdı. Çok da iyi bir babaydı sanata âşık olduğu kadar ailesine ve sevdiklerine herkese çok çok sevgi dolu yaklaştı. O kadar kelimeler anlatamaz ki onu buna doyamadan gitti. Çok ani oldu ama uykusunda melek gibi kaybettik. Zaten o da hep böyle isterdi.” sözlerini ifade etti.

Kızı İlayda Atuner, usta ismin gücünün yettiğince sanatına devam ettiğini vefatıyla da ustalarının yanına gittiğini de sözlerine ekledi. Bir diğer yandan oğlu Toygar Atuner, işi gereği Antalya’da olmasını nedeniyle görüşemediklerini ifade etti.

Toygar Atuner, “Biraz uzun bir zaman oldu onunla görüşmeyeli. Ben Antalya'da yaşıyorum. İşim Antalya'da., Onunla aynı mesleği devam ettiriyorum. Ben de operadayım. Yani böyle durumlarda çok fazla bir şey söylenmiyor maalesef. Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Böyle görüşmek gerekiyormuş.” şeklinde açıklamalarda bulundu.