2004 yılında yayınladığı şarkıyla adını geniş kitlelerce duyuran Ayça Tekindor, özel hayatına dair yaptığı açıklamalar magazin gündemine damga gibi düştü. Sevgilisi hakkında yapmış olduğu itiraflarla 10 yıllık ilişkisinin neden bittiği açıkladı. Kısa süre de gündemdeki yerini alan Ayça Tekindor, sevgilisinin kendini aldattığını itiraf etti.

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HABERİN ÖZETİ ‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok 'Yıkılıyo' şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanet nedeniyle bittiğini açıkladı. Ayça Tekindor, 2004 yılında yayınladığı 'Yıkılıyo' şarkısıyla tanındı. Tekindor, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla magazin gündemine geldi. 10 yıllık ilişkisinin bitme nedenini açıklayan Tekindor, eski sevgilisinin kendisini aldattığını itiraf etti. Eski sevgilisinin, ameliyat olacak kedileri için kendisine ulaşmaya çalıştığında onu engellediğini de belirtti.

YIKILIYO’ ŞARKISIYLA TANINAN AYÇA TEKİNDOR’DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF!

Müzik kariyerinde 2004 yılında ‘Yıkılıyo’ şarkısıyla gündeme gelen Ayça Tekindor, sadece söylediği şarkılarla değil, özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyordu. Öyle ki 10 yıllık ilişkisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar gündeme damga vururken Tekindor, kendisinin ihanete uğradığını ifade etti.

Eski sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen şarkıcı, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra ona uluşmaya çalıştığını ancak engellediğini de belirtti. Çok konuşulacak itiraflarda bulunan Ayça Tekindor, yaptığı açıklamalarla birlikte yakından takip edilen isimlerden biri oldu.

10 YILLIK İLİŞKİSİNDE BÜYÜK ŞOK

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkisini bitirmesiyle gündemdeki yerini alan Ayça Tekindor, kendi sosyal medyasından yayınladığı yeni paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmeye başardı. Özellikle de sevgilisi hakkında yaptığı iddialar gündeme bomba gibi düşerken dikkat çeken açıklamalarda geldi.

10 yıldır aynı kişiyle bir hayat yaşadığını ifade eden Tekindor, yıllar sonra ihanete uğradığını söyleyerek kısa sürede gündemdeki yerini alarak bomba açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayça Tekindor, sosyal medyasından yayınladığı yazı da şu ifadeleri kullandı:

“10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, ‘Bir daha burayı arama!’ dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.”

Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada da dikkatleri üzerine çeken Ayça Tekindor, hayatında artık hiçbir erkeğe güven olmadığının da altını çizerek kimsenin de güven konusunda aceleci olmaması gerektiğini ifade etti.