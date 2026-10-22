Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:01

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

Ünlü şarkıcı Ayça Tekindor, ‘Yıkılıyo’ şarkısıyla gündemdeki yerini alırken kariyerinin dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de 10 yıllık ilişkisinde başına gelenleri açıklayan Ayça Tekindor, çok konuşulacak itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:01

2004 yılında yayınladığı şarkıyla adını geniş kitlelerce duyuran Ayça Tekindor, özel hayatına dair yaptığı açıklamalar gündemine damga gibi düştü. Sevgilisi hakkında yapmış olduğu itiraflarla 10 yıllık ilişkisinin neden bittiği açıkladı. Kısa süre de gündemdeki yerini alan Ayça Tekindor, sevgilisinin kendini aldattığını itiraf etti.

HABERİN ÖZETİ

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
'Yıkılıyo' şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanet nedeniyle bittiğini açıkladı.
Ayça Tekindor, 2004 yılında yayınladığı 'Yıkılıyo' şarkısıyla tanındı.
Tekindor, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla magazin gündemine geldi.
10 yıllık ilişkisinin bitme nedenini açıklayan Tekindor, eski sevgilisinin kendisini aldattığını itiraf etti.
Eski sevgilisinin, ameliyat olacak kedileri için kendisine ulaşmaya çalıştığında onu engellediğini de belirtti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

YIKILIYO’ ŞARKISIYLA TANINAN AYÇA TEKİNDOR’DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF!

Müzik kariyerinde 2004 yılında ‘Yıkılıyo’ şarkısıyla gündeme gelen Ayça Tekindor, sadece söylediği şarkılarla değil, özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyordu. Öyle ki 10 yıllık ilişkisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar gündeme damga vururken Tekindor, kendisinin ihanete uğradığını ifade etti.

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

Eski sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen şarkıcı, ameliyat olacak kedileri için aylar sonra ona uluşmaya çalıştığını ancak engellediğini de belirtti. Çok konuşulacak itiraflarda bulunan Ayça Tekindor, yaptığı açıklamalarla birlikte yakından takip edilen isimlerden biri oldu.

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

10 YILLIK İLİŞKİSİNDE BÜYÜK ŞOK

Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkisini bitirmesiyle gündemdeki yerini alan Ayça Tekindor, kendi sosyal medyasından yayınladığı yeni paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmeye başardı. Özellikle de sevgilisi hakkında yaptığı iddialar gündeme bomba gibi düşerken dikkat çeken açıklamalarda geldi.

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

10 yıldır aynı kişiyle bir hayat yaşadığını ifade eden Tekindor, yıllar sonra ihanete uğradığını söyleyerek kısa sürede gündemdeki yerini alarak bomba açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

Ayça Tekindor, sosyal medyasından yayınladığı yazı da şu ifadeleri kullandı:

“10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay mart ayındaydı... Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, ‘Bir daha burayı arama!’ dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.”

‘Yıkılıyo’ şarkısıyla tanınan Ayça Tekindor’dan çok konuşulacak itiraf! 10 yıllık ilişkisinde büyük şok

Bu açıklamalardan sonra sosyal medyada da dikkatleri üzerine çeken Ayça Tekindor, hayatında artık hiçbir erkeğe güven olmadığının da altını çizerek  kimsenin de güven konusunda aceleci olmaması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orhan Gencebay yıllarca içinde tuttuğu kırgınlığı ilk kez itiraf etti: "Beni aşağılamak için söylediler"
Survivor Nagihan Karadere Barbie bebek olma yolunda! Estetik operasyonları say say bitmedi
ETİKETLER
#magazin
#Ayça Tekindor
#İhanet
#Yıkılıyo
#Yıldıray
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.