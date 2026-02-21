Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, hem açıklamaları, hem şarkıları, hem de yaptığı yardımlarla dikkat çekiyor. Son olarak hastane çıkışında görüntülenen Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Yıldız Tilbe, "Tansiyonumu düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu sevenlerini korkuttu Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe hastane çıkışında tansiyon sorunu yaşadığını belirtirken, yardımlarıyla da takdir toplamaya devam ediyor. Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı ve tansiyonunu düşürmeye çalıştıklarını belirtti. Kalp kontrollerinin yapıldığını ve koluna takılan cihazla gün boyu ölçüm yapılacağını söyledi. Yaptığı yardımları denizde damla olarak nitelendirdi ve kimsenin aç kalmayacağını umduğunu dile getirdi. Gazze'de 12 bin kişilik iftar sofrası hazırlığı tamamladı. Sultangazi'de uzun yıllardır yardıma muhtaç insanlara destek verdiği ortaya çıktı. Mahalle muhtarı, Yıldız Tilbe'nin 7-8 yıldır mahalleyi ziyaret ederek engelli, yetim ve yardıma muhtaç insanlara yardım ettiğini belirtti.

YILDIZ TİLBE'NİN SON SAĞLIK DURUMU KORKUTTU

Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tilbe, “Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar” diye konuştu.

Tilbe, yaptığı yardımlarla takdir topluyor. Muhabirin yaptığı yardımlar hakkında soru sorması üzerine Tilbe, “Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil” dedi.

YILDIZ TİLBE 12 BİN KİŞİLİK İFTAR VERECEK

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay Filistinli ailelere 300 bin dolar bağışta bulunarak takdir toplamıştı. Yıldız Tilbe bu sefer ise Gazze'deki 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığı tamamladı.

Yıldız Tilbe ayrıca Sultangazi'de görüntülenmiş ve ziyaretin yeni olmadığı, sanatçının uzun süredir aynı mahalleye destek verdiği de ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Ümit Doğan, Tilbe'nin yıllardır bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.