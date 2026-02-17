Yıldız Tilbe’den Gazze’ye anlamlı yardım! 12 bin kişiye iftar verecek

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Yıldız Tilbe, Gazze’ye yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Gazze yararına bir konser düzenleyeceğini söyleyen ünlü sanatçı 300 bin dolar bağış yapmıştı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, Gazze’ye anlamlı bir yardımda bulundu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ünlü sanatçı, Gazze’de 12 bin kişilik iftar sofrası için kolları sıvadı. Yıldız Tilbe, Gazze için yaptığı anlamlı yardımlara bir yenisini daha ekledi.

Türk müziğin usta isimleri arasında yer alan Yıldız Tilbe, bir an olsun magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Güçlü sesi, sahne performansı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Gerek sahne performansları gerek bitmeyen enerjisi gerekse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez toplumsal duyarlılığı ve yüksek bütçeli insani yardımlarıyla da magazin gündeminde büyük yankı uyandırıyor. Müzik kariyerindeki başarısı kadar yapmış olduğu yardımlarla da dikkat çeken Tilbe, özellikle Gazze’ye olan hassasiyetiyle taktir topluyor.

Kudüs Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmalarıyla son zamanlarda sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, Gazze’de git gide büyüyen insanı kriz karşısında duyarlı ünlü isimler arasında yer alıyor. Tilbe, Gazze’ye yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor.

Yıldız Tilbe, Gazze’deki Filistinli ailelere destek olmak amacıyla 300 bin dolar bağışlamıştı. Bu desteğe ek olarak çadır kentlerde yaşayan Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gazze yararına bir konser vereceğini duyurmuştu. Kudüs Gönüllüleri Derneği’nin Gazze’de yürüttüğü çadır kent projelerine katkı sunan Tilbe, Gazze’ye anlamlı bir yardımda daha bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Yıldız Tilbe, Gazze’de 12 bin kişilik iftar sofrası için kolları sıvadı. Ünlü sanatçı, Gazze için yaptığı anlamlı yardımlara bir yenisini daha ekledi. Gazze’ye 300 bin dolar bağışlayarak, iki ayrı çadır kent kurulması için çalışmalar başlatan Tilbe, bu kez 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masraflarını üstlendi.

Türk müzik dünyasında kendine has yorumuyla tanınan Yıldız Tilbe, Ramazan ayı boyunca Gazze'de 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masraflarını üstlendi. Filistin’e yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil yardım derneklerine ulaşarak yardımlarına aracılık etmelerini istedi.

Yıldız Tilbe, 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrası hazırlığı sonlandırdı. Yardım sürecine dair planlama ve ödeme aşamalarını tamamlayan ünlü sanatçı, sadece tek bir bölgeyle yetinmedi. İnsanı yardım çalışmaların Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi ihtiyaç sahibi bölgelere de uzanacağı öğrenildi.

Oldukça anlamlı bir yardımda bulunan Yıldız Tilbe, Gazze'de Ramazan boyunca 12 bin kişinin faydalanacağı iftar organizasyonunun tüm masraflarını karşıladı. Diğer yandan bu ramazan ayında herkesin evinde sıcak yemek olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Tilbe, Ramazan iftar sofrası hazırlığını tamamladı ve yardım ücretini ödedi.

Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği ile yürüttüğü yardım sonrası poz verdi. Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için 300 bin dolar teslim etmişti. Bu meblağı Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek.”