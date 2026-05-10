Türk müziğinin kuşkusuz en güçlü seslerinden birine sahip olan Yıldız Tilbe, günümüz teknolojisine dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Son dönemde yapay zeka uygulamalarının hızla yayılması sonrası endişelerini paylaşan usta sanatçı, yaptığı korkutucu açıklamalarla yeniden ezber bozdu. Kendi görüntüsünün ve sesinin izinsiz şekilde kullanıldığını söyleyen ünlü sanatçı, yaşadığı durum karşısında büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Özellikle internette dolaşan sahte videoların kendisini korkuttuğunu ifade eden Tilbe’nin sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İşte milyonların sevdiği isim Yıldız Tilbe'den korkutan yapay zeka açıklaması...

HABERİN ÖZETİ Yıldız Tilbe'den korkutan yapay zeka açıklaması! Sahte videolara ateş püskürdü Türk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, yapay zeka teknolojisinin izinsiz kullanımı ve sahte videolar konusunda endişelerini dile getirerek dikkat çekti. Yıldız Tilbe, kendi görüntüsünün ve sesinin izinsiz kullanıldığını belirterek rahatsızlığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, internette dolaşan sahte videoların kendisini korkuttuğunu ve dijital dünyanın korkutucu bir boyuta ulaştığını ifade etti. Tilbe, yapay zeka uygulamalarını incelediğini ve bazı içeriklerin eğlence boyutunu aştığını vurguladı. Sanatçı, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür içeriklerden etkilenebileceği endişesini taşıyor. Yıldız Tilbe, insan ilişkilerine de değinerek, sevginin şiddet olmadığını ve seven insanların daha nahif davranması gerektiğini belirtti.

Teknolojiyi tamamen reddetmediğini ancak kontrolsüz kullanımın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Yıldız Tilbe, yapay zekanın artık yalnızca eğlence aracı olmadığını söyledi.

Kendi görüntüsüyle hazırlanan içeriklerde hiç tanımadığı insanlarla konuşuyormuş gibi gösterildiğini dile getiren usta sanatçı, dijital dünyanın artık korkutucu bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Özellikle çocukların ve gençlerin bu içeriklerden etkilenebileceğini söyleyen Yıldız Tilbe'nin açıklamaları, yapay zeka tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

SAHTE VİDEOLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir süredir yapay zeka uygulamalarını yakından incelemeye çalıştığını söyleyen Yıldız Tilbe, bu sistemlerin nasıl çalıştığını da detaylıca incelemiş.

Zaman zaman sohbet uygulamalarına şaşırtmalı sorular yönelttiğini belirten sanatçı, teknolojinin geldiği seviyeye şaşırdığını ifade etti. Ancak gördüğü bazı içeriklerin artık eğlence boyutunu bir hayli aştığını dile getiren sanatçı, özellikle sahte videoların ve manipüle edilmiş görüntülerin güven sorununa yol açtığının altını çizdi.

Ünlü sanatçı açıklamasında, 'Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı platformlarda beni hiç tanımadığım kişilerle konuşturuyorlar. Sanki gerçekten ben söylemişim gibi videolar hazırlıyorlar' diyerek yapay zekanın artık kendisini çileden çıkardığını ve çok korkutucu bir hal aldığını anlattı.

'SEVGİ ŞİDDET DEĞİLDİR'

Açıklamalarında yalnızca teknolojiye değil, insan ilişkilerine de değinen Yıldız Tilbe, özellikle gençlere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Şu anda sosyal medya ve dijital içeriklerin insanlar üzerindeki etkisinin giderek arttığını söyleyen sanatçı, gençlerin duygusal ilişkilerde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. 'Aşkın içinde şiddet olmaz diyen Tilbe, 'Birbirini seven insanlar daha nahif davranmalı. Sevgi şiddet değildir' sözleriyle bir kere daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.